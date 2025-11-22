- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 474
盈利交易:
1 702 (68.79%)
亏损交易:
772 (31.20%)
最好交易:
519.68 USD
最差交易:
-134.08 USD
毛利:
4 468.27 USD (156 091 pips)
毛利亏损:
-3 258.81 USD (155 589 pips)
最大连续赢利:
29 (24.43 USD)
最大连续盈利:
1 212.16 USD (4)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
91.54%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
188
平均持有时间:
11 小时
采收率:
1.00
长期交易:
1 284 (51.90%)
短期交易:
1 190 (48.10%)
利润因子:
1.37
预期回报:
0.49 USD
平均利润:
2.63 USD
平均损失:
-4.22 USD
最大连续失误:
23 (-1 211.69 USD)
最大连续亏损:
-1 211.69 USD (23)
每月增长:
3.14%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 211.69 USD (7.09%)
相对跌幅:
结余:
4.82% (1 205.93 USD)
净值:
15.49% (3 687.13 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD.s
|1137
|EURUSD.s
|828
|AUDUSD.s
|509
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD.s
|559
|EURUSD.s
|390
|AUDUSD.s
|260
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD.s
|-3.4K
|EURUSD.s
|9.3K
|AUDUSD.s
|-5.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +519.68 USD
最差交易: -134 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 23
最大连续盈利: +24.43 USD
最大连续亏损: -1 211.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IG-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
9
99%
2 474
68%
100%
1.37
0.49
USD
USD
15%
1:200