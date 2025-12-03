- 成長
トレード:
17
利益トレード:
16 (94.11%)
損失トレード:
1 (5.88%)
ベストトレード:
30.12 USD
最悪のトレード:
-44.67 USD
総利益:
273.48 USD (8 287 pips)
総損失:
-44.67 USD (1 482 pips)
最大連続の勝ち:
11 (196.86 USD)
最大連続利益:
196.86 USD (11)
シャープレシオ:
0.86
取引アクティビティ:
1.65%
最大入金額:
4.40%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
51 分
リカバリーファクター:
5.12
長いトレード:
14 (82.35%)
短いトレード:
3 (17.65%)
プロフィットファクター:
6.12
期待されたペイオフ:
13.46 USD
平均利益:
17.09 USD
平均損失:
-44.67 USD
最大連続の負け:
1 (-44.67 USD)
最大連続損失:
-44.67 USD (1)
月間成長:
25.79%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
44.67 USD (7.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.57% (44.67 USD)
エクイティによる:
4.41% (26.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.E
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.E
|229
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.E
|6.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.12 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +196.86 USD
最大連続損失: -44.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DBGMarkets-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Update 24/12/2025
High-precision XAUUSD scalping signal focused on consistency and capital protection. Trades are executed with strict Stop Loss & Take Profit, no martingale, no grid, no risky recovery. Small lot sizes and disciplined entries deliver stable growth with low drawdown.
📊 Win rate: 94%
📉 Max drawdown: 7.49%
📈 Profit Factor: 6.12
