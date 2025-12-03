СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold One Shot
Hong Phong Ta

Gold One Shot

Hong Phong Ta
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 44%
DBGMarkets-Live3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
16 (94.11%)
Убыточных трейдов:
1 (5.88%)
Лучший трейд:
30.12 USD
Худший трейд:
-44.67 USD
Общая прибыль:
273.48 USD (8 287 pips)
Общий убыток:
-44.67 USD (1 482 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (196.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
196.86 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
1.65%
Макс. загрузка депозита:
4.40%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
5.12
Длинных трейдов:
14 (82.35%)
Коротких трейдов:
3 (17.65%)
Профит фактор:
6.12
Мат. ожидание:
13.46 USD
Средняя прибыль:
17.09 USD
Средний убыток:
-44.67 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-44.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.67 USD (1)
Прирост в месяц:
25.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
44.67 USD (7.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.57% (44.67 USD)
По эквити:
4.41% (26.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.E 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.E 229
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.E 6.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.12 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +196.86 USD
Макс. убыток в серии: -44.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DBGMarkets-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Update 24/12/2025

High-precision XAUUSD scalping signal focused on consistency and capital protection. Trades are executed with strict Stop Loss & Take Profit, no martingale, no grid, no risky recovery. Small lot sizes and disciplined entries deliver stable growth with low drawdown.

📊 Win rate: 94%
📉 Max drawdown: 7.49%
📈 Profit Factor: 6.12

Нет отзывов
2025.12.24 04:17
Share of trading days is too low
2025.12.24 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 03:14
Share of trading days is too low
2025.12.24 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 16:05
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 15:02
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.18 09:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.18 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold One Shot
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
742
USD
10
100%
17
94%
2%
6.12
13.46
USD
8%
1:500
