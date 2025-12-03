- Прирост
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
16 (94.11%)
Убыточных трейдов:
1 (5.88%)
Лучший трейд:
30.12 USD
Худший трейд:
-44.67 USD
Общая прибыль:
273.48 USD (8 287 pips)
Общий убыток:
-44.67 USD (1 482 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (196.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
196.86 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.86
Торговая активность:
1.65%
Макс. загрузка депозита:
4.40%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
5.12
Длинных трейдов:
14 (82.35%)
Коротких трейдов:
3 (17.65%)
Профит фактор:
6.12
Мат. ожидание:
13.46 USD
Средняя прибыль:
17.09 USD
Средний убыток:
-44.67 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-44.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.67 USD (1)
Прирост в месяц:
25.79%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
44.67 USD (7.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.57% (44.67 USD)
По эквити:
4.41% (26.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.E
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.E
|229
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.E
|6.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DBGMarkets-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Update 24/12/2025
High-precision XAUUSD scalping signal focused on consistency and capital protection. Trades are executed with strict Stop Loss & Take Profit, no martingale, no grid, no risky recovery. Small lot sizes and disciplined entries deliver stable growth with low drawdown.
📊 Win rate: 94%
📉 Max drawdown: 7.49%
📈 Profit Factor: 6.12
