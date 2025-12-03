- 자본
- 축소
트레이드:
18
이익 거래:
17 (94.44%)
손실 거래:
1 (5.56%)
최고의 거래:
30.12 USD
최악의 거래:
-44.67 USD
총 수익:
289.32 USD (8 821 pips)
총 손실:
-44.67 USD (1 482 pips)
연속 최대 이익:
12 (212.70 USD)
샤프 비율:
0.88
거래 활동:
1.65%
최대 입금량:
4.40%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
48 분
회복 요인:
5.48
롱(주식매수):
15 (83.33%)
숏(주식차입매도):
3 (16.67%)
수익 요인:
6.48
기대수익:
13.59 USD
평균 이익:
17.02 USD
평균 손실:
-44.67 USD
연속 최대 손실:
1 (-44.67 USD)
월별 성장률:
32.90%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
44.67 USD (7.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.57% (44.67 USD)
자본금별:
4.41% (26.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.E
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.E
|245
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.E
|7.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.12 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +212.70 USD
연속 최대 손실: -44.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DBGMarkets-Live3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Update 24/12/2025
High-precision XAUUSD scalping signal focused on consistency and capital protection. Trades are executed with strict Stop Loss & Take Profit, no martingale, no grid, no risky recovery. Small lot sizes and disciplined entries deliver stable growth with low drawdown.
📊 Win rate: 94%
📉 Max drawdown: 7.49%
📈 Profit Factor: 6.12
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
48%
0
0
USD
USD
758
USD
USD
11
100%
18
94%
2%
6.47
13.59
USD
USD
8%
1:500