- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
16 (94.11%)
Verlusttrades:
1 (5.88%)
Bester Trade:
30.12 USD
Schlechtester Trade:
-44.67 USD
Bruttoprofit:
273.48 USD (8 287 pips)
Bruttoverlust:
-44.67 USD (1 482 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (196.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
196.86 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.86
Trading-Aktivität:
1.65%
Max deposit load:
4.40%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
51 Minuten
Erholungsfaktor:
5.12
Long-Positionen:
14 (82.35%)
Short-Positionen:
3 (17.65%)
Profit-Faktor:
6.12
Mathematische Gewinnerwartung:
13.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-44.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-44.67 USD (1)
Wachstum pro Monat :
25.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
44.67 USD (7.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.57% (44.67 USD)
Kapital:
4.41% (26.46 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.E
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.E
|229
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.E
|6.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +30.12 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +196.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -44.67 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DBGMarkets-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Update 24/12/2025
High-precision XAUUSD scalping signal focused on consistency and capital protection. Trades are executed with strict Stop Loss & Take Profit, no martingale, no grid, no risky recovery. Small lot sizes and disciplined entries deliver stable growth with low drawdown.
📊 Win rate: 94%
📉 Max drawdown: 7.49%
📈 Profit Factor: 6.12
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
44%
0
0
USD
USD
742
USD
USD
10
100%
17
94%
2%
6.12
13.46
USD
USD
8%
1:500