Hong Phong Ta

Gold One Shot

Hong Phong Ta
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 44%
DBGMarkets-Live3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
16 (94.11%)
Verlusttrades:
1 (5.88%)
Bester Trade:
30.12 USD
Schlechtester Trade:
-44.67 USD
Bruttoprofit:
273.48 USD (8 287 pips)
Bruttoverlust:
-44.67 USD (1 482 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (196.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
196.86 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.86
Trading-Aktivität:
1.65%
Max deposit load:
4.40%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
51 Minuten
Erholungsfaktor:
5.12
Long-Positionen:
14 (82.35%)
Short-Positionen:
3 (17.65%)
Profit-Faktor:
6.12
Mathematische Gewinnerwartung:
13.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-44.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-44.67 USD (1)
Wachstum pro Monat :
25.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
44.67 USD (7.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.57% (44.67 USD)
Kapital:
4.41% (26.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.E 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.E 229
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.E 6.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30.12 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +196.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -44.67 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DBGMarkets-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Update 24/12/2025

High-precision XAUUSD scalping signal focused on consistency and capital protection. Trades are executed with strict Stop Loss & Take Profit, no martingale, no grid, no risky recovery. Small lot sizes and disciplined entries deliver stable growth with low drawdown.

📊 Win rate: 94%
📉 Max drawdown: 7.49%
📈 Profit Factor: 6.12

Keine Bewertungen
2025.12.24 04:17
Share of trading days is too low
2025.12.24 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 03:14
Share of trading days is too low
2025.12.24 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 16:05
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 15:02
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.18 09:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.18 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
