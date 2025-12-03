SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold One Shot
Hong Phong Ta

Gold One Shot

Hong Phong Ta
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 44%
DBGMarkets-Live3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
16 (94.11%)
Transacciones Irrentables:
1 (5.88%)
Mejor transacción:
30.12 USD
Peor transacción:
-44.67 USD
Beneficio Bruto:
273.48 USD (8 287 pips)
Pérdidas Brutas:
-44.67 USD (1 482 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (196.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
196.86 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.86
Actividad comercial:
1.65%
Carga máxima del depósito:
4.40%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
51 minutos
Factor de Recuperación:
5.12
Transacciones Largas:
14 (82.35%)
Transacciones Cortas:
3 (17.65%)
Factor de Beneficio:
6.12
Beneficio Esperado:
13.46 USD
Beneficio medio:
17.09 USD
Pérdidas medias:
-44.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-44.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-44.67 USD (1)
Crecimiento al mes:
25.79%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
44.67 USD (7.49%)
Reducción relativa:
De balance:
7.57% (44.67 USD)
De fondos:
4.41% (26.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.E 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.E 229
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.E 6.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30.12 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +196.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -44.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DBGMarkets-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Update 24/12/2025

High-precision XAUUSD scalping signal focused on consistency and capital protection. Trades are executed with strict Stop Loss & Take Profit, no martingale, no grid, no risky recovery. Small lot sizes and disciplined entries deliver stable growth with low drawdown.

📊 Win rate: 94%
📉 Max drawdown: 7.49%
📈 Profit Factor: 6.12

No hay comentarios
2025.12.24 04:17
Share of trading days is too low
2025.12.24 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 03:14
Share of trading days is too low
2025.12.24 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 16:05
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 15:02
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.18 09:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.18 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold One Shot
30 USD al mes
44%
0
0
USD
742
USD
10
100%
17
94%
2%
6.12
13.46
USD
8%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.