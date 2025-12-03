- Incremento
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
16 (94.11%)
Transacciones Irrentables:
1 (5.88%)
Mejor transacción:
30.12 USD
Peor transacción:
-44.67 USD
Beneficio Bruto:
273.48 USD (8 287 pips)
Pérdidas Brutas:
-44.67 USD (1 482 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (196.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
196.86 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.86
Actividad comercial:
1.65%
Carga máxima del depósito:
4.40%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
51 minutos
Factor de Recuperación:
5.12
Transacciones Largas:
14 (82.35%)
Transacciones Cortas:
3 (17.65%)
Factor de Beneficio:
6.12
Beneficio Esperado:
13.46 USD
Beneficio medio:
17.09 USD
Pérdidas medias:
-44.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-44.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-44.67 USD (1)
Crecimiento al mes:
25.79%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
44.67 USD (7.49%)
Reducción relativa:
De balance:
7.57% (44.67 USD)
De fondos:
4.41% (26.46 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.E
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.E
|229
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.E
|6.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
Mejor transacción: +30.12 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +196.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -44.67 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DBGMarkets-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Update 24/12/2025
High-precision XAUUSD scalping signal focused on consistency and capital protection. Trades are executed with strict Stop Loss & Take Profit, no martingale, no grid, no risky recovery. Small lot sizes and disciplined entries deliver stable growth with low drawdown.
📊 Win rate: 94%
📉 Max drawdown: 7.49%
📈 Profit Factor: 6.12
No hay comentarios
