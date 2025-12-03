- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
16 (94.11%)
亏损交易:
1 (5.88%)
最好交易:
30.12 USD
最差交易:
-44.67 USD
毛利:
273.48 USD (8 287 pips)
毛利亏损:
-44.67 USD (1 482 pips)
最大连续赢利:
11 (196.86 USD)
最大连续盈利:
196.86 USD (11)
夏普比率:
0.86
交易活动:
1.65%
最大入金加载:
4.40%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
5.12
长期交易:
14 (82.35%)
短期交易:
3 (17.65%)
利润因子:
6.12
预期回报:
13.46 USD
平均利润:
17.09 USD
平均损失:
-44.67 USD
最大连续失误:
1 (-44.67 USD)
最大连续亏损:
-44.67 USD (1)
每月增长:
25.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
44.67 USD (7.49%)
相对跌幅:
结余:
7.57% (44.67 USD)
净值:
4.41% (26.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.E
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.E
|229
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.E
|6.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.12 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +196.86 USD
最大连续亏损: -44.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DBGMarkets-Live3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Update 24/12/2025
High-precision XAUUSD scalping signal focused on consistency and capital protection. Trades are executed with strict Stop Loss & Take Profit, no martingale, no grid, no risky recovery. Small lot sizes and disciplined entries deliver stable growth with low drawdown.
📊 Win rate: 94%
📉 Max drawdown: 7.49%
📈 Profit Factor: 6.12
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
44%
0
0
USD
USD
742
USD
USD
10
100%
17
94%
2%
6.12
13.46
USD
USD
8%
1:500