Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
30.12 USD
Worst Trade:
-44.67 USD
Profitto lordo:
131.76 USD (3 514 pips)
Perdita lorda:
-44.67 USD (1 482 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (76.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.62 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.95
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
2.95
Profitto previsto:
10.89 USD
Profitto medio:
18.82 USD
Perdita media:
-44.67 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-44.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.67 USD (1)
Crescita mensile:
13.22%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
44.67 USD (7.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.57% (44.67 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.E
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.E
|87
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.E
|2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.12 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +76.62 USD
Massima perdita consecutiva: -44.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DBGMarkets-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
