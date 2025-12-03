- Crescimento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
16 (94.11%)
Negociações com perda:
1 (5.88%)
Melhor negociação:
30.12 USD
Pior negociação:
-44.67 USD
Lucro bruto:
273.48 USD (8 287 pips)
Perda bruta:
-44.67 USD (1 482 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (196.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
196.86 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.86
Atividade de negociação:
1.65%
Depósito máximo carregado:
4.40%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
51 minutos
Fator de recuperação:
5.12
Negociações longas:
14 (82.35%)
Negociações curtas:
3 (17.65%)
Fator de lucro:
6.12
Valor esperado:
13.46 USD
Lucro médio:
17.09 USD
Perda média:
-44.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-44.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.67 USD (1)
Crescimento mensal:
25.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
44.67 USD (7.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.57% (44.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.41% (26.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.E
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.E
|229
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.E
|6.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.12 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +196.86 USD
Máxima perda consecutiva: -44.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DBGMarkets-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Update 24/12/2025
High-precision XAUUSD scalping signal focused on consistency and capital protection. Trades are executed with strict Stop Loss & Take Profit, no martingale, no grid, no risky recovery. Small lot sizes and disciplined entries deliver stable growth with low drawdown.
📊 Win rate: 94%
📉 Max drawdown: 7.49%
📈 Profit Factor: 6.12
