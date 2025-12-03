SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Gold One Shot
Hong Phong Ta

Gold One Shot

Hong Phong Ta
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 44%
DBGMarkets-Live3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
16 (94.11%)
Negociações com perda:
1 (5.88%)
Melhor negociação:
30.12 USD
Pior negociação:
-44.67 USD
Lucro bruto:
273.48 USD (8 287 pips)
Perda bruta:
-44.67 USD (1 482 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (196.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
196.86 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.86
Atividade de negociação:
1.65%
Depósito máximo carregado:
4.40%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
51 minutos
Fator de recuperação:
5.12
Negociações longas:
14 (82.35%)
Negociações curtas:
3 (17.65%)
Fator de lucro:
6.12
Valor esperado:
13.46 USD
Lucro médio:
17.09 USD
Perda média:
-44.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-44.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.67 USD (1)
Crescimento mensal:
25.79%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
44.67 USD (7.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.57% (44.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.41% (26.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.E 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.E 229
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.E 6.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.12 USD
Pior negociação: -45 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +196.86 USD
Máxima perda consecutiva: -44.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DBGMarkets-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Update 24/12/2025

High-precision XAUUSD scalping signal focused on consistency and capital protection. Trades are executed with strict Stop Loss & Take Profit, no martingale, no grid, no risky recovery. Small lot sizes and disciplined entries deliver stable growth with low drawdown.

📊 Win rate: 94%
📉 Max drawdown: 7.49%
📈 Profit Factor: 6.12

Sem comentários
2025.12.24 04:17
Share of trading days is too low
2025.12.24 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 03:14
Share of trading days is too low
2025.12.24 03:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 16:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 16:05
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 15:02
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.18 09:35
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.18 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Gold One Shot
30 USD por mês
44%
0
0
USD
742
USD
10
100%
17
94%
2%
6.12
13.46
USD
8%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.