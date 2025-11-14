- 成長
- ドローダウン
トレード:
48
利益トレード:
31 (64.58%)
損失トレード:
17 (35.42%)
ベストトレード:
15.84 USD
最悪のトレード:
-18.43 USD
総利益:
147.14 USD (9 316 pips)
総損失:
-55.72 USD (2 403 pips)
最大連続の勝ち:
9 (34.57 USD)
最大連続利益:
49.68 USD (6)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.88%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
2.66
長いトレード:
16 (33.33%)
短いトレード:
32 (66.67%)
プロフィットファクター:
2.64
期待されたペイオフ:
1.90 USD
平均利益:
4.75 USD
平均損失:
-3.28 USD
最大連続の負け:
5 (-34.41 USD)
最大連続損失:
-34.41 USD (5)
月間成長:
21.72%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
34.41 USD (7.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.92% (34.27 USD)
エクイティによる:
40.94% (158.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|27
|NZDCHF
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDJPY
|67
|NZDCHF
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDJPY
|5.5K
|NZDCHF
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.84 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +34.57 USD
最大連続損失: -34.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 20
This account has an EA for MT4 running on FOREX
Active pairs: NZD/JPY, NZD/CHF,
Active pairs: NZD/JPY, NZD/CHF,
