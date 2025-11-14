- Прирост
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
31 (64.58%)
Убыточных трейдов:
17 (35.42%)
Лучший трейд:
15.84 USD
Худший трейд:
-18.43 USD
Общая прибыль:
147.14 USD (9 316 pips)
Общий убыток:
-55.72 USD (2 403 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (34.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.68 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.88%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.66
Длинных трейдов:
16 (33.33%)
Коротких трейдов:
32 (66.67%)
Профит фактор:
2.64
Мат. ожидание:
1.90 USD
Средняя прибыль:
4.75 USD
Средний убыток:
-3.28 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-34.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.41 USD (5)
Прирост в месяц:
21.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
34.41 USD (7.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.92% (34.27 USD)
По эквити:
40.94% (158.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|27
|NZDCHF
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDJPY
|67
|NZDCHF
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDJPY
|5.5K
|NZDCHF
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.84 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +34.57 USD
Макс. убыток в серии: -34.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 20
This account has an EA for MT4 running on FOREX
Active pairs: NZD/JPY, NZD/CHF,
𝒯𝓇𝓊𝓈𝓉 𝒢ℴ𝒹 𝒯ℯ𝒶𝓂 𝒞𝒽𝒶𝓇𝒾𝓉𝒶𝒷𝓁ℯ 𝒞𝒽𝓊𝓇𝒸𝒽
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
411
USD
USD
6
100%
48
64%
100%
2.64
1.90
USD
USD
41%
1:500