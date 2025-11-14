СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Trust God Team Charitable Church Bot
Rikki Scott

Trust God Team Charitable Church Bot

Rikki Scott
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 29%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
31 (64.58%)
Убыточных трейдов:
17 (35.42%)
Лучший трейд:
15.84 USD
Худший трейд:
-18.43 USD
Общая прибыль:
147.14 USD (9 316 pips)
Общий убыток:
-55.72 USD (2 403 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (34.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.68 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.88%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
2.66
Длинных трейдов:
16 (33.33%)
Коротких трейдов:
32 (66.67%)
Профит фактор:
2.64
Мат. ожидание:
1.90 USD
Средняя прибыль:
4.75 USD
Средний убыток:
-3.28 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-34.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.41 USD (5)
Прирост в месяц:
21.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
34.41 USD (7.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.92% (34.27 USD)
По эквити:
40.94% (158.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDJPY 27
NZDCHF 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDJPY 67
NZDCHF 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDJPY 5.5K
NZDCHF 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.84 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +34.57 USD
Макс. убыток в серии: -34.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UniverseWheel-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 20
This account has an EA for MT4 running on FOREX
Active pairs: NZD/JPY, NZD/CHF,

𝒯𝓇𝓊𝓈𝓉 𝒢ℴ𝒹 𝒯ℯ𝒶𝓂 𝒞𝒽𝒶𝓇𝒾𝓉𝒶𝒷𝓁ℯ 𝒞𝒽𝓊𝓇𝒸𝒽
Нет отзывов
2025.12.15 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 04:25
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.14 04:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 04:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.