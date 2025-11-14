Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

UniverseWheel-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.50 × 20 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика