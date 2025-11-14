SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Trust God Team Charitable Church Bot
Rikki Scott

Trust God Team Charitable Church Bot

Rikki Scott
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 30%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
50
Gewinntrades:
33 (66.00%)
Verlusttrades:
17 (34.00%)
Bester Trade:
15.84 USD
Schlechtester Trade:
-18.43 USD
Bruttoprofit:
152.03 USD (9 560 pips)
Bruttoverlust:
-55.72 USD (2 403 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (34.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
49.68 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.88%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
2.80
Long-Positionen:
16 (32.00%)
Short-Positionen:
34 (68.00%)
Profit-Faktor:
2.73
Mathematische Gewinnerwartung:
1.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-34.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.41 USD (5)
Wachstum pro Monat :
13.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
34.41 USD (7.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.92% (34.27 USD)
Kapital:
40.94% (158.95 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDJPY 27
NZDCHF 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDJPY 67
NZDCHF 29
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDJPY 5.5K
NZDCHF 1.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15.84 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

UniverseWheel-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.50 × 20
This account has an EA for MT4 running on FOREX
Active pairs: NZD/JPY, NZD/CHF,

𝒯𝓇𝓊𝓈𝓉 𝒢ℴ𝒹 𝒯ℯ𝒶𝓂 𝒞𝒽𝒶𝓇𝒾𝓉𝒶𝒷𝓁ℯ 𝒞𝒽𝓊𝓇𝒸𝒽
Keine Bewertungen
2025.12.15 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 21:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 13:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 10:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 09:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 06:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 03:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 13:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.20 18:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.14 04:25
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.14 04:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 04:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
