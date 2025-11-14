- Wachstum
Trades insgesamt:
50
Gewinntrades:
33 (66.00%)
Verlusttrades:
17 (34.00%)
Bester Trade:
15.84 USD
Schlechtester Trade:
-18.43 USD
Bruttoprofit:
152.03 USD (9 560 pips)
Bruttoverlust:
-55.72 USD (2 403 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (34.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
49.68 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.39
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.88%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
2.80
Long-Positionen:
16 (32.00%)
Short-Positionen:
34 (68.00%)
Profit-Faktor:
2.73
Mathematische Gewinnerwartung:
1.93 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-34.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.41 USD (5)
Wachstum pro Monat :
13.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
34.41 USD (7.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.92% (34.27 USD)
Kapital:
40.94% (158.95 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|27
|NZDCHF
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NZDJPY
|67
|NZDCHF
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NZDJPY
|5.5K
|NZDCHF
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +15.84 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -34.41 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 20
This account has an EA for MT4 running on FOREX
Active pairs: NZD/JPY, NZD/CHF,
𝒯𝓇𝓊𝓈𝓉 𝒢ℴ𝒹 𝒯ℯ𝒶𝓂 𝒞𝒽𝒶𝓇𝒾𝓉𝒶𝒷𝓁ℯ 𝒞𝒽𝓊𝓇𝒸𝒽
Active pairs: NZD/JPY, NZD/CHF,
Keine Bewertungen
