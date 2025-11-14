- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
7.72 USD
Worst Trade:
-4.28 USD
Profitto lordo:
21.02 USD (1 365 pips)
Perdita lorda:
-6.05 USD (373 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (12.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.32 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.89%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.50
Long Trade:
3 (33.33%)
Short Trade:
6 (66.67%)
Fattore di profitto:
3.47
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
4.20 USD
Perdita media:
-1.51 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.28 USD (1)
Crescita mensile:
4.69%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.28 USD (1.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.26% (4.28 USD)
Per equità:
11.35% (37.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|5
|NZDCHF
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDJPY
|9
|NZDCHF
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDJPY
|725
|NZDCHF
|275
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.72 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.32 USD
Massima perdita consecutiva: -1.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 20
This account has an EA for MT4 running on FOREX
Active pairs: NZD/JPY, NZD/CHF,
𝒯𝓇𝓊𝓈𝓉 𝒢ℴ𝒹 𝒯ℯ𝒶𝓂 𝒞𝒽𝒶𝓇𝒾𝓉𝒶𝒷𝓁ℯ 𝒞𝒽𝓊𝓇𝒸𝒽
Active pairs: NZD/JPY, NZD/CHF,
𝒯𝓇𝓊𝓈𝓉 𝒢ℴ𝒹 𝒯ℯ𝒶𝓂 𝒞𝒽𝒶𝓇𝒾𝓉𝒶𝒷𝓁ℯ 𝒞𝒽𝓊𝓇𝒸𝒽
