Total de Trades:
48
Transacciones Rentables:
31 (64.58%)
Transacciones Irrentables:
17 (35.42%)
Mejor transacción:
15.84 USD
Peor transacción:
-18.43 USD
Beneficio Bruto:
147.14 USD (9 316 pips)
Pérdidas Brutas:
-55.72 USD (2 403 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (34.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
49.68 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.38
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.88%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
2.66
Transacciones Largas:
16 (33.33%)
Transacciones Cortas:
32 (66.67%)
Factor de Beneficio:
2.64
Beneficio Esperado:
1.90 USD
Beneficio medio:
4.75 USD
Pérdidas medias:
-3.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-34.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.41 USD (5)
Crecimiento al mes:
21.72%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
34.41 USD (7.95%)
Reducción relativa:
De balance:
7.92% (34.27 USD)
De fondos:
40.94% (158.95 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|27
|NZDCHF
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDJPY
|67
|NZDCHF
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDJPY
|5.5K
|NZDCHF
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Mejor transacción: +15.84 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +34.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -34.41 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 20
This account has an EA for MT4 running on FOREX
Active pairs: NZD/JPY, NZD/CHF,
𝒯𝓇𝓊𝓈𝓉 𝒢ℴ𝒹 𝒯ℯ𝒶𝓂 𝒞𝒽𝒶𝓇𝒾𝓉𝒶𝒷𝓁ℯ 𝒞𝒽𝓊𝓇𝒸𝒽
No hay comentarios
