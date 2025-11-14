- Crescimento
Negociações:
48
Negociações com lucro:
31 (64.58%)
Negociações com perda:
17 (35.42%)
Melhor negociação:
15.84 USD
Pior negociação:
-18.43 USD
Lucro bruto:
147.14 USD (9 316 pips)
Perda bruta:
-55.72 USD (2 403 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (34.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
49.68 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.38
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.88%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
2.66
Negociações longas:
16 (33.33%)
Negociações curtas:
32 (66.67%)
Fator de lucro:
2.64
Valor esperado:
1.90 USD
Lucro médio:
4.75 USD
Perda média:
-3.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-34.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.41 USD (5)
Crescimento mensal:
21.72%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
34.41 USD (7.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.92% (34.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.94% (158.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|27
|NZDCHF
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDJPY
|67
|NZDCHF
|25
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDJPY
|5.5K
|NZDCHF
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.84 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +34.57 USD
Máxima perda consecutiva: -34.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.50 × 20
This account has an EA for MT4 running on FOREX
Active pairs: NZD/JPY, NZD/CHF,
Active pairs: NZD/JPY, NZD/CHF,
