- 자본
- 축소
트레이드:
55
이익 거래:
36 (65.45%)
손실 거래:
19 (34.55%)
최고의 거래:
15.84 USD
최악의 거래:
-18.43 USD
총 수익:
161.26 USD (10 078 pips)
총 손실:
-60.23 USD (2 596 pips)
연속 최대 이익:
9 (34.57 USD)
연속 최대 이익:
49.68 USD (6)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.88%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
2.94
롱(주식매수):
19 (34.55%)
숏(주식차입매도):
36 (65.45%)
수익 요인:
2.68
기대수익:
1.84 USD
평균 이익:
4.48 USD
평균 손실:
-3.17 USD
연속 최대 손실:
5 (-34.41 USD)
연속 최대 손실:
-34.41 USD (5)
월별 성장률:
9.48%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
34.41 USD (7.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.92% (34.27 USD)
자본금별:
40.94% (158.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|29
|NZDCHF
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDJPY
|68
|NZDCHF
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDJPY
|5.7K
|NZDCHF
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
This account has an EA for MT4 running on FOREX
Active pairs: NZD/JPY, NZD/CHF,
𝒯𝓇𝓊𝓈𝓉 𝒢ℴ𝒹 𝒯ℯ𝒶𝓂 𝒞𝒽𝒶𝓇𝒾𝓉𝒶𝒷𝓁ℯ 𝒞𝒽𝓊𝓇𝒸𝒽
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
32%
0
0
USD
USD
420
USD
USD
8
100%
55
65%
100%
2.67
1.84
USD
USD
41%
1:500