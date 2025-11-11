- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 826
利益トレード:
3 365 (87.95%)
損失トレード:
461 (12.05%)
ベストトレード:
14 653.30 USD
最悪のトレード:
-7 047.40 USD
総利益:
181 056.58 USD (1 280 180 pips)
総損失:
-108 914.79 USD (1 294 146 pips)
最大連続の勝ち:
117 (1 413.44 USD)
最大連続利益:
23 440.24 USD (2)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
95.88%
最大入金額:
14.88%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
147
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
3.45
長いトレード:
2 274 (59.44%)
短いトレード:
1 552 (40.56%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
18.86 USD
平均利益:
53.81 USD
平均損失:
-236.26 USD
最大連続の負け:
11 (-913.37 USD)
最大連続損失:
-10 456.38 USD (3)
月間成長:
2.60%
年間予想:
31.55%
アルゴリズム取引:
67%
残高によるドローダウン:
絶対:
72.21 USD
最大の:
20 922.19 USD (12.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.85% (20 901.36 USD)
エクイティによる:
2.80% (4 773.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3183
|EURUSD
|617
|XAGUSD
|21
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|2
|NVDA
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|69K
|EURUSD
|202
|XAGUSD
|3.2K
|EURCAD
|0
|CHFJPY
|0
|NVDA
|-141
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-17K
|EURUSD
|3.2K
|XAGUSD
|1.3K
|EURCAD
|3
|CHFJPY
|13
|NVDA
|-1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14 653.30 USD
最悪のトレード: -7 047 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 413.44 USD
最大連続損失: -913.37 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1562
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.60 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.51 × 232
|
XMGlobal-MT5 2
|3.80 × 5
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
|
Ava-Real 1-MT5
|4.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.67 × 12
15 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Algo Mathbot on darwinex
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
47 USD/月
72%
0
0
USD
USD
172K
USD
USD
86
67%
3 826
87%
96%
1.66
18.86
USD
USD
13%
1:200