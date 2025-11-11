シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Mathbot Conservative dwx
Vitalie Schimbator

Mathbot Conservative dwx

Vitalie Schimbator
レビュー0件
信頼性
86週間
0 / 0 USD
月額  47  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 72%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 826
利益トレード:
3 365 (87.95%)
損失トレード:
461 (12.05%)
ベストトレード:
14 653.30 USD
最悪のトレード:
-7 047.40 USD
総利益:
181 056.58 USD (1 280 180 pips)
総損失:
-108 914.79 USD (1 294 146 pips)
最大連続の勝ち:
117 (1 413.44 USD)
最大連続利益:
23 440.24 USD (2)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
95.88%
最大入金額:
14.88%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
147
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
3.45
長いトレード:
2 274 (59.44%)
短いトレード:
1 552 (40.56%)
プロフィットファクター:
1.66
期待されたペイオフ:
18.86 USD
平均利益:
53.81 USD
平均損失:
-236.26 USD
最大連続の負け:
11 (-913.37 USD)
最大連続損失:
-10 456.38 USD (3)
月間成長:
2.60%
年間予想:
31.55%
アルゴリズム取引:
67%
残高によるドローダウン:
絶対:
72.21 USD
最大の:
20 922.19 USD (12.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.85% (20 901.36 USD)
エクイティによる:
2.80% (4 773.53 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 3183
EURUSD 617
XAGUSD 21
EURCAD 2
CHFJPY 2
NVDA 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 69K
EURUSD 202
XAGUSD 3.2K
EURCAD 0
CHFJPY 0
NVDA -141
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -17K
EURUSD 3.2K
XAGUSD 1.3K
EURCAD 3
CHFJPY 13
NVDA -1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14 653.30 USD
最悪のトレード: -7 047 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 413.44 USD
最大連続損失: -913.37 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.40 × 1562
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.33 × 3
TickmillUK-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.60 × 10
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.51 × 232
XMGlobal-MT5 2
3.80 × 5
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
Binary.com-Server
4.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
Ava-Real 1-MT5
4.50 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
4.67 × 12
15 より多く...
Algo Mathbot on darwinex
レビューなし
2025.11.11 11:30
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.63% of days out of 552 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Mathbot Conservative dwx
47 USD/月
72%
0
0
USD
172K
USD
86
67%
3 826
87%
96%
1.66
18.86
USD
13%
1:200
コピー

