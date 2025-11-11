- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 997
Kârla kapanan işlemler:
2 569 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
428 (14.28%)
En iyi işlem:
14 653.30 USD
En kötü işlem:
-7 047.40 USD
Brüt kâr:
166 656.65 USD (1 035 388 pips)
Brüt zarar:
-101 725.03 USD (1 105 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
91 (254.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23 440.24 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.25%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.10
Alış işlemleri:
1 849 (61.70%)
Satış işlemleri:
1 148 (38.30%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
21.67 USD
Ortalama kâr:
64.87 USD
Ortalama zarar:
-237.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-913.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 456.38 USD (3)
Aylık büyüme:
15.86%
Yıllık tahmin:
192.42%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.21 USD
Maksimum:
20 922.19 USD (12.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.85% (20 901.36 USD)
Varlığa göre:
0.05% (82.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2354
|EURUSD
|617
|XAGUSD
|21
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|2
|NVDA
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|62K
|EURUSD
|202
|XAGUSD
|3.2K
|EURCAD
|0
|CHFJPY
|0
|NVDA
|-141
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-73K
|EURUSD
|3.2K
|XAGUSD
|1.3K
|EURCAD
|3
|CHFJPY
|13
|NVDA
|-1.4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14 653.30 USD
En kötü işlem: -7 047 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +254.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -913.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
Darwinex-Live
|0.40 × 1562
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
FXOpen-MT5
|1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
|3.51 × 232
XMGlobal-MT5 2
|3.80 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
Binary.com-Server
|4.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
Ava-Real 1-MT5
|4.50 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
|4.67 × 12
Swissquote-Server
|4.71 × 116
Algo Mathbot on darwinex
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 970 USD
65%
0
0
USD
USD
165K
USD
USD
79
59%
2 997
85%
100%
1.63
21.67
USD
USD
13%
1:200