Vitalie Schimbator

Mathbot Conservative dwx

Vitalie Schimbator
0 inceleme
Güvenilirlik
79 hafta
0 / 0 USD
Ayda 970 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 65%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 997
Kârla kapanan işlemler:
2 569 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
428 (14.28%)
En iyi işlem:
14 653.30 USD
En kötü işlem:
-7 047.40 USD
Brüt kâr:
166 656.65 USD (1 035 388 pips)
Brüt zarar:
-101 725.03 USD (1 105 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
91 (254.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23 440.24 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.25%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.10
Alış işlemleri:
1 849 (61.70%)
Satış işlemleri:
1 148 (38.30%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
21.67 USD
Ortalama kâr:
64.87 USD
Ortalama zarar:
-237.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-913.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 456.38 USD (3)
Aylık büyüme:
15.86%
Yıllık tahmin:
192.42%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.21 USD
Maksimum:
20 922.19 USD (12.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.85% (20 901.36 USD)
Varlığa göre:
0.05% (82.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2354
EURUSD 617
XAGUSD 21
EURCAD 2
CHFJPY 2
NVDA 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 62K
EURUSD 202
XAGUSD 3.2K
EURCAD 0
CHFJPY 0
NVDA -141
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -73K
EURUSD 3.2K
XAGUSD 1.3K
EURCAD 3
CHFJPY 13
NVDA -1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14 653.30 USD
En kötü işlem: -7 047 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +254.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -913.37 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.40 × 1562
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.33 × 3
FXOpen-MT5
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.51 × 232
XMGlobal-MT5 2
3.80 × 5
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
Binary.com-Server
4.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
Ava-Real 1-MT5
4.50 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
4.67 × 12
Swissquote-Server
4.71 × 116
Algo Mathbot on darwinex
İnceleme yok
2025.11.11 11:30
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.63% of days out of 552 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.