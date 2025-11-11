SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Mathbot Conservative dwx
Vitalie Schimbator

Mathbot Conservative dwx

Vitalie Schimbator
0 comentários
Confiabilidade
86 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 47 USD por mês
crescimento desde 2024 72%
Darwinex-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 826
Negociações com lucro:
3 365 (87.95%)
Negociações com perda:
461 (12.05%)
Melhor negociação:
14 653.30 USD
Pior negociação:
-7 047.40 USD
Lucro bruto:
181 056.58 USD (1 280 180 pips)
Perda bruta:
-108 914.79 USD (1 294 146 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
117 (1 413.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23 440.24 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
95.88%
Depósito máximo carregado:
14.88%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
147
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
3.45
Negociações longas:
2 274 (59.44%)
Negociações curtas:
1 552 (40.56%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
18.86 USD
Lucro médio:
53.81 USD
Perda média:
-236.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-913.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10 456.38 USD (3)
Crescimento mensal:
2.60%
Previsão anual:
31.55%
Algotrading:
67%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
72.21 USD
Máximo:
20 922.19 USD (12.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.85% (20 901.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.80% (4 773.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 3183
EURUSD 617
XAGUSD 21
EURCAD 2
CHFJPY 2
NVDA 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 69K
EURUSD 202
XAGUSD 3.2K
EURCAD 0
CHFJPY 0
NVDA -141
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -17K
EURUSD 3.2K
XAGUSD 1.3K
EURCAD 3
CHFJPY 13
NVDA -1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +14 653.30 USD
Pior negociação: -7 047 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 413.44 USD
Máxima perda consecutiva: -913.37 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.40 × 1562
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.33 × 3
TickmillUK-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.60 × 10
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.51 × 232
XMGlobal-MT5 2
3.80 × 5
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
Binary.com-Server
4.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
Ava-Real 1-MT5
4.50 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
4.67 × 12
15 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Algo Mathbot on darwinex
Sem comentários
2025.11.11 11:30
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.63% of days out of 552 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Mathbot Conservative dwx
47 USD por mês
72%
0
0
USD
172K
USD
86
67%
3 826
87%
96%
1.66
18.86
USD
13%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.