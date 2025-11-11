Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real 0.00 × 3 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.21 × 14 Darwinex-Live 0.40 × 1562 PrimeCodex-MT5 0.75 × 330 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 FXOpen-MT5 1.33 × 3 TickmillUK-Live 1.33 × 3 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.00 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 2.60 × 10 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 3.51 × 232 XMGlobal-MT5 2 3.80 × 5 HFMarketsGlobal-Live1 4.00 × 4 Binary.com-Server 4.33 × 3 TradeMaxGlobal-Live 4.40 × 611 Ava-Real 1-MT5 4.50 × 2 ForexTimeFXTM-Live01 4.67 × 12 noch 15 ... Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen