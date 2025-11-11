SignaleKategorien
Vitalie Schimbator

Mathbot Conservative dwx

Vitalie Schimbator
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
86 Wochen
0 / 0 USD
Für 47 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 72%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 826
Gewinntrades:
3 365 (87.95%)
Verlusttrades:
461 (12.05%)
Bester Trade:
14 653.30 USD
Schlechtester Trade:
-7 047.40 USD
Bruttoprofit:
181 056.58 USD (1 280 180 pips)
Bruttoverlust:
-108 914.79 USD (1 294 146 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
117 (1 413.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23 440.24 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
95.88%
Max deposit load:
14.88%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
147
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
3.45
Long-Positionen:
2 274 (59.44%)
Short-Positionen:
1 552 (40.56%)
Profit-Faktor:
1.66
Mathematische Gewinnerwartung:
18.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
53.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-236.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-913.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10 456.38 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.60%
Jahresprognose:
31.55%
Algo-Trading:
67%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
72.21 USD
Maximaler:
20 922.19 USD (12.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.85% (20 901.36 USD)
Kapital:
2.80% (4 773.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 3183
EURUSD 617
XAGUSD 21
EURCAD 2
CHFJPY 2
NVDA 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 69K
EURUSD 202
XAGUSD 3.2K
EURCAD 0
CHFJPY 0
NVDA -141
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -17K
EURUSD 3.2K
XAGUSD 1.3K
EURCAD 3
CHFJPY 13
NVDA -1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +14 653.30 USD
Schlechtester Trade: -7 047 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 413.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -913.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.40 × 1562
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.33 × 3
TickmillUK-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.60 × 10
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.51 × 232
XMGlobal-MT5 2
3.80 × 5
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
Binary.com-Server
4.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
Ava-Real 1-MT5
4.50 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
4.67 × 12
Algo Mathbot on darwinex
Keine Bewertungen
2025.11.11 11:30
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.63% of days out of 552 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
