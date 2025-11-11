리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real 0.00 × 3 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.21 × 14 Darwinex-Live 0.40 × 1562 PrimeCodex-MT5 0.75 × 330 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 TickmillUK-Live 1.33 × 3 FXOpen-MT5 1.33 × 3 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.00 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 2.60 × 10 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 3.51 × 232 XMGlobal-MT5 2 3.80 × 5 HFMarketsGlobal-Live1 4.00 × 4 Binary.com-Server 4.33 × 3 TradeMaxGlobal-Live 4.40 × 611 Ava-Real 1-MT5 4.50 × 2 ForexTimeFXTM-Live01 4.67 × 12 15 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오