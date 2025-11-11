- 자본
- 축소
트레이드:
3 946
이익 거래:
3 480 (88.19%)
손실 거래:
466 (11.81%)
최고의 거래:
14 653.30 USD
최악의 거래:
-7 047.40 USD
총 수익:
182 126.58 USD (1 314 772 pips)
총 손실:
-108 980.74 USD (1 294 580 pips)
연속 최대 이익:
117 (1 413.44 USD)
연속 최대 이익:
23 440.24 USD (2)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
95.88%
최대 입금량:
14.88%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
161
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
3.50
롱(주식매수):
2 345 (59.43%)
숏(주식차입매도):
1 601 (40.57%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
18.54 USD
평균 이익:
52.34 USD
평균 손실:
-233.86 USD
연속 최대 손실:
11 (-913.37 USD)
연속 최대 손실:
-10 456.38 USD (3)
월별 성장률:
3.08%
연간 예측:
37.30%
Algo 트레이딩:
68%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
72.21 USD
최대한의:
20 922.19 USD (12.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.85% (20 901.36 USD)
자본금별:
2.80% (4 773.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3303
|EURUSD
|617
|XAGUSD
|21
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|2
|NVDA
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|70K
|EURUSD
|202
|XAGUSD
|3.2K
|EURCAD
|0
|CHFJPY
|0
|NVDA
|-141
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|17K
|EURUSD
|3.2K
|XAGUSD
|1.3K
|EURCAD
|3
|CHFJPY
|13
|NVDA
|-1.4K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
Darwinex-Live
|0.40 × 1562
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
FXOpen-MT5
|1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
|2.60 × 10
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
|3.51 × 232
XMGlobal-MT5 2
|3.80 × 5
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
Binary.com-Server
|4.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
Ava-Real 1-MT5
|4.50 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
|4.67 × 12
Algo Mathbot on darwinex
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 47 USD
73%
0
0
USD
USD
173K
USD
USD
87
68%
3 946
88%
96%
1.67
18.54
USD
USD
13%
1:200