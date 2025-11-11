- 成长
交易:
3 826
盈利交易:
3 365 (87.95%)
亏损交易:
461 (12.05%)
最好交易:
14 653.30 USD
最差交易:
-7 047.40 USD
毛利:
181 056.58 USD (1 280 180 pips)
毛利亏损:
-108 914.79 USD (1 294 146 pips)
最大连续赢利:
117 (1 413.44 USD)
最大连续盈利:
23 440.24 USD (2)
夏普比率:
0.05
交易活动:
95.88%
最大入金加载:
14.88%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
147
平均持有时间:
8 小时
采收率:
3.45
长期交易:
2 274 (59.44%)
短期交易:
1 552 (40.56%)
利润因子:
1.66
预期回报:
18.86 USD
平均利润:
53.81 USD
平均损失:
-236.26 USD
最大连续失误:
11 (-913.37 USD)
最大连续亏损:
-10 456.38 USD (3)
每月增长:
2.60%
年度预测:
31.55%
算法交易:
67%
结余跌幅:
绝对:
72.21 USD
最大值:
20 922.19 USD (12.86%)
相对跌幅:
结余:
12.85% (20 901.36 USD)
净值:
2.80% (4 773.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3183
|EURUSD
|617
|XAGUSD
|21
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|2
|NVDA
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|69K
|EURUSD
|202
|XAGUSD
|3.2K
|EURCAD
|0
|CHFJPY
|0
|NVDA
|-141
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-17K
|EURUSD
|3.2K
|XAGUSD
|1.3K
|EURCAD
|3
|CHFJPY
|13
|NVDA
|-1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +14 653.30 USD
最差交易: -7 047 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 413.44 USD
最大连续亏损: -913.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1562
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.60 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.51 × 232
|
XMGlobal-MT5 2
|3.80 × 5
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
|
Ava-Real 1-MT5
|4.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.67 × 12
Algo Mathbot on darwinex
