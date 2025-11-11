СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Mathbot Conservative dwx
Vitalie Schimbator

Mathbot Conservative dwx

Vitalie Schimbator
0 отзывов
Надежность
86 недель
0 / 0 USD
Копировать за 47 USD в месяц
прирост с 2024 72%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 826
Прибыльных трейдов:
3 365 (87.95%)
Убыточных трейдов:
461 (12.05%)
Лучший трейд:
14 653.30 USD
Худший трейд:
-7 047.40 USD
Общая прибыль:
181 056.58 USD (1 280 180 pips)
Общий убыток:
-108 914.79 USD (1 294 146 pips)
Макс. серия выигрышей:
117 (1 413.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
23 440.24 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
95.88%
Макс. загрузка депозита:
14.88%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
147
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
3.45
Длинных трейдов:
2 274 (59.44%)
Коротких трейдов:
1 552 (40.56%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
18.86 USD
Средняя прибыль:
53.81 USD
Средний убыток:
-236.26 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-913.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 456.38 USD (3)
Прирост в месяц:
2.60%
Годовой прогноз:
31.55%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
72.21 USD
Максимальная:
20 922.19 USD (12.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.85% (20 901.36 USD)
По эквити:
2.80% (4 773.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3183
EURUSD 617
XAGUSD 21
EURCAD 2
CHFJPY 2
NVDA 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 69K
EURUSD 202
XAGUSD 3.2K
EURCAD 0
CHFJPY 0
NVDA -141
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -17K
EURUSD 3.2K
XAGUSD 1.3K
EURCAD 3
CHFJPY 13
NVDA -1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14 653.30 USD
Худший трейд: -7 047 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 413.44 USD
Макс. убыток в серии: -913.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.40 × 1562
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.33 × 3
TickmillUK-Live
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.60 × 10
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.51 × 232
XMGlobal-MT5 2
3.80 × 5
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
Binary.com-Server
4.33 × 3
TradeMaxGlobal-Live
4.40 × 611
Ava-Real 1-MT5
4.50 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
4.67 × 12
еще 15...
Algo Mathbot on darwinex
Нет отзывов
2025.11.11 11:30
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 1.63% of days out of 552 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 11:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
