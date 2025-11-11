- Прирост
Всего трейдов:
3 826
Прибыльных трейдов:
3 365 (87.95%)
Убыточных трейдов:
461 (12.05%)
Лучший трейд:
14 653.30 USD
Худший трейд:
-7 047.40 USD
Общая прибыль:
181 056.58 USD (1 280 180 pips)
Общий убыток:
-108 914.79 USD (1 294 146 pips)
Макс. серия выигрышей:
117 (1 413.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
23 440.24 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
95.88%
Макс. загрузка депозита:
14.88%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
147
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
3.45
Длинных трейдов:
2 274 (59.44%)
Коротких трейдов:
1 552 (40.56%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
18.86 USD
Средняя прибыль:
53.81 USD
Средний убыток:
-236.26 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-913.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-10 456.38 USD (3)
Прирост в месяц:
2.60%
Годовой прогноз:
31.55%
Алготрейдинг:
67%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
72.21 USD
Максимальная:
20 922.19 USD (12.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.85% (20 901.36 USD)
По эквити:
2.80% (4 773.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3183
|EURUSD
|617
|XAGUSD
|21
|EURCAD
|2
|CHFJPY
|2
|NVDA
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|69K
|EURUSD
|202
|XAGUSD
|3.2K
|EURCAD
|0
|CHFJPY
|0
|NVDA
|-141
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-17K
|EURUSD
|3.2K
|XAGUSD
|1.3K
|EURCAD
|3
|CHFJPY
|13
|NVDA
|-1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Лучший трейд: +14 653.30 USD
Худший трейд: -7 047 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 413.44 USD
Макс. убыток в серии: -913.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1562
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.33 × 3
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.60 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.51 × 232
|
XMGlobal-MT5 2
|3.80 × 5
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.40 × 611
|
Ava-Real 1-MT5
|4.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.67 × 12
Algo Mathbot on darwinex
Нет отзывов
