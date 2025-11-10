- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 317
利益トレード:
1 079 (81.92%)
損失トレード:
238 (18.07%)
ベストトレード:
280.59 USD
最悪のトレード:
-409.63 USD
総利益:
5 315.80 USD (1 213 957 pips)
総損失:
-2 723.90 USD (414 105 pips)
最大連続の勝ち:
48 (8.38 USD)
最大連続利益:
314.86 USD (6)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
3.11
長いトレード:
717 (54.44%)
短いトレード:
600 (45.56%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
1.97 USD
平均利益:
4.93 USD
平均損失:
-11.44 USD
最大連続の負け:
4 (-125.80 USD)
最大連続損失:
-832.24 USD (3)
月間成長:
4.86%
年間予想:
58.97%
アルゴリズム取引:
19%
残高によるドローダウン:
絶対:
773.28 USD
最大の:
832.52 USD (522.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.45% (800.01 USD)
エクイティによる:
33.94% (1 173.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|637
|GER40
|243
|EURUSD
|212
|US30
|68
|USDCAD
|48
|UK100
|14
|CHFJPY
|10
|GBPCHF
|8
|EURGBP
|7
|XAUUSD
|7
|CADCHF
|6
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|5
|AUDCHF
|5
|EURNZD
|5
|NZDSGD
|4
|XTIUSD
|4
|EURAUD
|3
|EURCAD
|3
|AUDSGD
|2
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|NZDCHF
|2
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|1
|CADJPY
|1
|USDZAR
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|1.9K
|GER40
|1K
|EURUSD
|18
|US30
|135
|USDCAD
|7
|UK100
|85
|CHFJPY
|12
|GBPCHF
|98
|EURGBP
|8
|XAUUSD
|-12
|CADCHF
|-11
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|-811
|AUDCHF
|19
|EURNZD
|54
|NZDSGD
|20
|XTIUSD
|-85
|EURAUD
|3
|EURCAD
|29
|AUDSGD
|7
|NZDUSD
|0
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|-7
|NZDCHF
|25
|EURCHF
|9
|NZDCAD
|9
|GBPCAD
|5
|GBPNZD
|4
|CADJPY
|-12
|USDZAR
|7
|GBPAUD
|5
|EURJPY
|0
|USDJPY
|1
|USDCHF
|2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|414K
|GER40
|312K
|EURUSD
|2.2K
|US30
|67K
|USDCAD
|974
|UK100
|7.5K
|CHFJPY
|-3.5K
|GBPCHF
|1.8K
|EURGBP
|294
|XAUUSD
|-708
|CADCHF
|-89
|AUDNZD
|108
|GBPJPY
|-7.1K
|AUDCHF
|221
|EURNZD
|932
|NZDSGD
|299
|XTIUSD
|-1.2K
|EURAUD
|54
|EURCAD
|765
|AUDSGD
|48
|NZDUSD
|19
|NZDJPY
|62
|AUDUSD
|-81
|NZDCHF
|275
|EURCHF
|54
|NZDCAD
|105
|GBPCAD
|87
|GBPNZD
|170
|CADJPY
|-116
|USDZAR
|4K
|GBPAUD
|147
|EURJPY
|2
|USDJPY
|11
|USDCHF
|3
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +280.59 USD
最悪のトレード: -410 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +8.38 USD
最大連続損失: -125.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
FBS-Real
|0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
レビューなし