シグナル / MetaTrader 5 / Blend 3
Oeyvind Borgsoe

Blend 3

Oeyvind Borgsoe
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 133%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 317
利益トレード:
1 079 (81.92%)
損失トレード:
238 (18.07%)
ベストトレード:
280.59 USD
最悪のトレード:
-409.63 USD
総利益:
5 315.80 USD (1 213 957 pips)
総損失:
-2 723.90 USD (414 105 pips)
最大連続の勝ち:
48 (8.38 USD)
最大連続利益:
314.86 USD (6)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.90%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
3.11
長いトレード:
717 (54.44%)
短いトレード:
600 (45.56%)
プロフィットファクター:
1.95
期待されたペイオフ:
1.97 USD
平均利益:
4.93 USD
平均損失:
-11.44 USD
最大連続の負け:
4 (-125.80 USD)
最大連続損失:
-832.24 USD (3)
月間成長:
4.86%
年間予想:
58.97%
アルゴリズム取引:
19%
残高によるドローダウン:
絶対:
773.28 USD
最大の:
832.52 USD (522.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.45% (800.01 USD)
エクイティによる:
33.94% (1 173.45 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 637
GER40 243
EURUSD 212
US30 68
USDCAD 48
UK100 14
CHFJPY 10
GBPCHF 8
EURGBP 7
XAUUSD 7
CADCHF 6
AUDNZD 6
GBPJPY 5
AUDCHF 5
EURNZD 5
NZDSGD 4
XTIUSD 4
EURAUD 3
EURCAD 3
AUDSGD 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
NZDCHF 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPCAD 1
GBPNZD 1
CADJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 1.9K
GER40 1K
EURUSD 18
US30 135
USDCAD 7
UK100 85
CHFJPY 12
GBPCHF 98
EURGBP 8
XAUUSD -12
CADCHF -11
AUDNZD 6
GBPJPY -811
AUDCHF 19
EURNZD 54
NZDSGD 20
XTIUSD -85
EURAUD 3
EURCAD 29
AUDSGD 7
NZDUSD 0
NZDJPY 3
AUDUSD -7
NZDCHF 25
EURCHF 9
NZDCAD 9
GBPCAD 5
GBPNZD 4
CADJPY -12
USDZAR 7
GBPAUD 5
EURJPY 0
USDJPY 1
USDCHF 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 414K
GER40 312K
EURUSD 2.2K
US30 67K
USDCAD 974
UK100 7.5K
CHFJPY -3.5K
GBPCHF 1.8K
EURGBP 294
XAUUSD -708
CADCHF -89
AUDNZD 108
GBPJPY -7.1K
AUDCHF 221
EURNZD 932
NZDSGD 299
XTIUSD -1.2K
EURAUD 54
EURCAD 765
AUDSGD 48
NZDUSD 19
NZDJPY 62
AUDUSD -81
NZDCHF 275
EURCHF 54
NZDCAD 105
GBPCAD 87
GBPNZD 170
CADJPY -116
USDZAR 4K
GBPAUD 147
EURJPY 2
USDJPY 11
USDCHF 3
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +280.59 USD
最悪のトレード: -410 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +8.38 USD
最大連続損失: -125.80 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
2025.12.26 18:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 19:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
