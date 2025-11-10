- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
1 312
Profit Trades:
1 076 (82.01%)
Loss Trades:
236 (17.99%)
Best trade:
280.59 USD
Worst trade:
-409.63 USD
Gross Profit:
5 296.35 USD (1 210 067 pips)
Gross Loss:
-2 699.82 USD (409 292 pips)
Maximum consecutive wins:
48 (8.38 USD)
Maximal consecutive profit:
314.86 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
9.23%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
29
Avg holding time:
9 hours
Recovery Factor:
3.12
Long Trades:
712 (54.27%)
Short Trades:
600 (45.73%)
Profit Factor:
1.96
Expected Payoff:
1.98 USD
Average Profit:
4.92 USD
Average Loss:
-11.44 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-125.80 USD)
Maximal consecutive loss:
-832.24 USD (3)
Monthly growth:
6.90%
Annual Forecast:
83.68%
Algo trading:
19%
Drawdown by balance:
Absolute:
773.28 USD
Maximal:
832.52 USD (522.81%)
Relative drawdown:
By Balance:
34.45% (800.01 USD)
By Equity:
33.15% (1 147.60 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NAS100
|632
|GER40
|243
|EURUSD
|212
|US30
|68
|USDCAD
|48
|UK100
|14
|CHFJPY
|10
|GBPCHF
|8
|EURGBP
|7
|XAUUSD
|7
|CADCHF
|6
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|5
|AUDCHF
|5
|EURNZD
|5
|NZDSGD
|4
|XTIUSD
|4
|EURAUD
|3
|EURCAD
|3
|AUDSGD
|2
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|NZDCHF
|2
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|1
|CADJPY
|1
|USDZAR
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|1.9K
|GER40
|1K
|EURUSD
|18
|US30
|135
|USDCAD
|7
|UK100
|85
|CHFJPY
|12
|GBPCHF
|98
|EURGBP
|8
|XAUUSD
|-12
|CADCHF
|-11
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|-811
|AUDCHF
|19
|EURNZD
|54
|NZDSGD
|20
|XTIUSD
|-85
|EURAUD
|3
|EURCAD
|29
|AUDSGD
|7
|NZDUSD
|0
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|-7
|NZDCHF
|25
|EURCHF
|9
|NZDCAD
|9
|GBPCAD
|5
|GBPNZD
|4
|CADJPY
|-12
|USDZAR
|7
|GBPAUD
|5
|EURJPY
|0
|USDJPY
|1
|USDCHF
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|415K
|GER40
|312K
|EURUSD
|2.2K
|US30
|67K
|USDCAD
|974
|UK100
|7.5K
|CHFJPY
|-3.5K
|GBPCHF
|1.8K
|EURGBP
|294
|XAUUSD
|-708
|CADCHF
|-89
|AUDNZD
|108
|GBPJPY
|-7.1K
|AUDCHF
|221
|EURNZD
|932
|NZDSGD
|299
|XTIUSD
|-1.2K
|EURAUD
|54
|EURCAD
|765
|AUDSGD
|48
|NZDUSD
|19
|NZDJPY
|62
|AUDUSD
|-81
|NZDCHF
|275
|EURCHF
|54
|NZDCAD
|105
|GBPCAD
|87
|GBPNZD
|170
|CADJPY
|-116
|USDZAR
|4K
|GBPAUD
|147
|EURJPY
|2
|USDJPY
|11
|USDCHF
|3
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +280.59 USD
Worst trade: -410 USD
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +8.38 USD
Maximal consecutive loss: -125.80 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TradeMaxGlobal-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No reviews