SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Blend 3
Oeyvind Borgsoe

Blend 3

Oeyvind Borgsoe
0 reviews
Reliability
30 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 133%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 312
Profit Trades:
1 076 (82.01%)
Loss Trades:
236 (17.99%)
Best trade:
280.59 USD
Worst trade:
-409.63 USD
Gross Profit:
5 296.35 USD (1 210 067 pips)
Gross Loss:
-2 699.82 USD (409 292 pips)
Maximum consecutive wins:
48 (8.38 USD)
Maximal consecutive profit:
314.86 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
9.23%
Latest trade:
8 hours ago
Trades per week:
29
Avg holding time:
9 hours
Recovery Factor:
3.12
Long Trades:
712 (54.27%)
Short Trades:
600 (45.73%)
Profit Factor:
1.96
Expected Payoff:
1.98 USD
Average Profit:
4.92 USD
Average Loss:
-11.44 USD
Maximum consecutive losses:
4 (-125.80 USD)
Maximal consecutive loss:
-832.24 USD (3)
Monthly growth:
6.90%
Annual Forecast:
83.68%
Algo trading:
19%
Drawdown by balance:
Absolute:
773.28 USD
Maximal:
832.52 USD (522.81%)
Relative drawdown:
By Balance:
34.45% (800.01 USD)
By Equity:
33.15% (1 147.60 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NAS100 632
GER40 243
EURUSD 212
US30 68
USDCAD 48
UK100 14
CHFJPY 10
GBPCHF 8
EURGBP 7
XAUUSD 7
CADCHF 6
AUDNZD 6
GBPJPY 5
AUDCHF 5
EURNZD 5
NZDSGD 4
XTIUSD 4
EURAUD 3
EURCAD 3
AUDSGD 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
NZDCHF 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPCAD 1
GBPNZD 1
CADJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 1.9K
GER40 1K
EURUSD 18
US30 135
USDCAD 7
UK100 85
CHFJPY 12
GBPCHF 98
EURGBP 8
XAUUSD -12
CADCHF -11
AUDNZD 6
GBPJPY -811
AUDCHF 19
EURNZD 54
NZDSGD 20
XTIUSD -85
EURAUD 3
EURCAD 29
AUDSGD 7
NZDUSD 0
NZDJPY 3
AUDUSD -7
NZDCHF 25
EURCHF 9
NZDCAD 9
GBPCAD 5
GBPNZD 4
CADJPY -12
USDZAR 7
GBPAUD 5
EURJPY 0
USDJPY 1
USDCHF 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 415K
GER40 312K
EURUSD 2.2K
US30 67K
USDCAD 974
UK100 7.5K
CHFJPY -3.5K
GBPCHF 1.8K
EURGBP 294
XAUUSD -708
CADCHF -89
AUDNZD 108
GBPJPY -7.1K
AUDCHF 221
EURNZD 932
NZDSGD 299
XTIUSD -1.2K
EURAUD 54
EURCAD 765
AUDSGD 48
NZDUSD 19
NZDJPY 62
AUDUSD -81
NZDCHF 275
EURCHF 54
NZDCAD 105
GBPCAD 87
GBPNZD 170
CADJPY -116
USDZAR 4K
GBPAUD 147
EURJPY 2
USDJPY 11
USDCHF 3
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +280.59 USD
Worst trade: -410 USD
Maximum consecutive wins: 6
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +8.38 USD
Maximal consecutive loss: -125.80 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TradeMaxGlobal-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
To see trades in realtime, please log in or register