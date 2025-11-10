- Crescita
Trade:
1 053
Profit Trade:
861 (81.76%)
Loss Trade:
192 (18.23%)
Best Trade:
280.59 USD
Worst Trade:
-409.63 USD
Profitto lordo:
4 529.78 USD (971 606 pips)
Perdita lorda:
-2 298.20 USD (297 499 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (8.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
314.86 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.65%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.68
Long Trade:
570 (54.13%)
Short Trade:
483 (45.87%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
2.12 USD
Profitto medio:
5.26 USD
Perdita media:
-11.97 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-832.24 USD (3)
Crescita mensile:
23.09%
Previsione annuale:
280.14%
Algo trading:
24%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
773.28 USD
Massimale:
832.52 USD (522.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.45% (800.01 USD)
Per equità:
0.44% (13.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|469
|EURUSD
|210
|GER40
|192
|US30
|58
|USDCAD
|48
|UK100
|8
|XAUUSD
|7
|GBPCHF
|6
|EURGBP
|5
|GBPJPY
|5
|AUDCHF
|5
|EURNZD
|5
|CADCHF
|5
|XTIUSD
|4
|EURAUD
|3
|EURCAD
|3
|AUDNZD
|3
|AUDSGD
|2
|NZDSGD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|CHFJPY
|2
|NZDCHF
|2
|GBPCAD
|1
|NZDJPY
|1
|GBPNZD
|1
|CADJPY
|1
|EURCHF
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|1.8K
|EURUSD
|15
|GER40
|898
|US30
|107
|USDCAD
|7
|UK100
|78
|XAUUSD
|-12
|GBPCHF
|87
|EURGBP
|-6
|GBPJPY
|-811
|AUDCHF
|19
|EURNZD
|54
|CADCHF
|-13
|XTIUSD
|-85
|EURAUD
|3
|EURCAD
|29
|AUDNZD
|-10
|AUDSGD
|7
|NZDSGD
|11
|NZDUSD
|0
|AUDUSD
|-7
|CHFJPY
|12
|NZDCHF
|25
|GBPCAD
|5
|NZDJPY
|0
|GBPNZD
|4
|CADJPY
|-12
|EURCHF
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|384K
|EURUSD
|2.2K
|GER40
|244K
|US30
|41K
|USDCAD
|974
|UK100
|6.7K
|XAUUSD
|-708
|GBPCHF
|1.6K
|EURGBP
|172
|GBPJPY
|-7.1K
|AUDCHF
|221
|EURNZD
|932
|CADCHF
|-145
|XTIUSD
|-1.2K
|EURAUD
|54
|EURCAD
|765
|AUDNZD
|-192
|AUDSGD
|48
|NZDSGD
|151
|NZDUSD
|19
|AUDUSD
|-81
|CHFJPY
|899
|NZDCHF
|275
|GBPCAD
|87
|NZDJPY
|7
|GBPNZD
|170
|CADJPY
|-116
|EURCHF
|15
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +280.59 USD
Worst Trade: -410 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.38 USD
Massima perdita consecutiva: -12.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
