Oeyvind Borgsoe

Blend 3

Oeyvind Borgsoe
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 109%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 053
Profit Trade:
861 (81.76%)
Loss Trade:
192 (18.23%)
Best Trade:
280.59 USD
Worst Trade:
-409.63 USD
Profitto lordo:
4 529.78 USD (971 606 pips)
Perdita lorda:
-2 298.20 USD (297 499 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (8.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
314.86 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.65%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.68
Long Trade:
570 (54.13%)
Short Trade:
483 (45.87%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
2.12 USD
Profitto medio:
5.26 USD
Perdita media:
-11.97 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-12.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-832.24 USD (3)
Crescita mensile:
23.09%
Previsione annuale:
280.14%
Algo trading:
24%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
773.28 USD
Massimale:
832.52 USD (522.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.45% (800.01 USD)
Per equità:
0.44% (13.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 469
EURUSD 210
GER40 192
US30 58
USDCAD 48
UK100 8
XAUUSD 7
GBPCHF 6
EURGBP 5
GBPJPY 5
AUDCHF 5
EURNZD 5
CADCHF 5
XTIUSD 4
EURAUD 3
EURCAD 3
AUDNZD 3
AUDSGD 2
NZDSGD 2
NZDUSD 2
AUDUSD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 2
GBPCAD 1
NZDJPY 1
GBPNZD 1
CADJPY 1
EURCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 1.8K
EURUSD 15
GER40 898
US30 107
USDCAD 7
UK100 78
XAUUSD -12
GBPCHF 87
EURGBP -6
GBPJPY -811
AUDCHF 19
EURNZD 54
CADCHF -13
XTIUSD -85
EURAUD 3
EURCAD 29
AUDNZD -10
AUDSGD 7
NZDSGD 11
NZDUSD 0
AUDUSD -7
CHFJPY 12
NZDCHF 25
GBPCAD 5
NZDJPY 0
GBPNZD 4
CADJPY -12
EURCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 384K
EURUSD 2.2K
GER40 244K
US30 41K
USDCAD 974
UK100 6.7K
XAUUSD -708
GBPCHF 1.6K
EURGBP 172
GBPJPY -7.1K
AUDCHF 221
EURNZD 932
CADCHF -145
XTIUSD -1.2K
EURAUD 54
EURCAD 765
AUDNZD -192
AUDSGD 48
NZDSGD 151
NZDUSD 19
AUDUSD -81
CHFJPY 899
NZDCHF 275
GBPCAD 87
NZDJPY 7
GBPNZD 170
CADJPY -116
EURCHF 15
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +280.59 USD
Worst Trade: -410 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.38 USD
Massima perdita consecutiva: -12.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Blend 3
100USD al mese
109%
0
0
USD
3.1K
USD
24
24%
1 053
81%
100%
1.97
2.12
USD
34%
1:500
