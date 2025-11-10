- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 312
Прибыльных трейдов:
1 076 (82.01%)
Убыточных трейдов:
236 (17.99%)
Лучший трейд:
280.59 USD
Худший трейд:
-409.63 USD
Общая прибыль:
5 296.35 USD (1 210 067 pips)
Общий убыток:
-2 699.82 USD (409 292 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (8.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
314.86 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.23%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.12
Длинных трейдов:
712 (54.27%)
Коротких трейдов:
600 (45.73%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
1.98 USD
Средняя прибыль:
4.92 USD
Средний убыток:
-11.44 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-125.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-832.24 USD (3)
Прирост в месяц:
6.90%
Годовой прогноз:
83.68%
Алготрейдинг:
19%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
773.28 USD
Максимальная:
832.52 USD (522.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.45% (800.01 USD)
По эквити:
33.15% (1 147.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|632
|GER40
|243
|EURUSD
|212
|US30
|68
|USDCAD
|48
|UK100
|14
|CHFJPY
|10
|GBPCHF
|8
|EURGBP
|7
|XAUUSD
|7
|CADCHF
|6
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|5
|AUDCHF
|5
|EURNZD
|5
|NZDSGD
|4
|XTIUSD
|4
|EURAUD
|3
|EURCAD
|3
|AUDSGD
|2
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|NZDCHF
|2
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|1
|CADJPY
|1
|USDZAR
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|1.9K
|GER40
|1K
|EURUSD
|18
|US30
|135
|USDCAD
|7
|UK100
|85
|CHFJPY
|12
|GBPCHF
|98
|EURGBP
|8
|XAUUSD
|-12
|CADCHF
|-11
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|-811
|AUDCHF
|19
|EURNZD
|54
|NZDSGD
|20
|XTIUSD
|-85
|EURAUD
|3
|EURCAD
|29
|AUDSGD
|7
|NZDUSD
|0
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|-7
|NZDCHF
|25
|EURCHF
|9
|NZDCAD
|9
|GBPCAD
|5
|GBPNZD
|4
|CADJPY
|-12
|USDZAR
|7
|GBPAUD
|5
|EURJPY
|0
|USDJPY
|1
|USDCHF
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|415K
|GER40
|312K
|EURUSD
|2.2K
|US30
|67K
|USDCAD
|974
|UK100
|7.5K
|CHFJPY
|-3.5K
|GBPCHF
|1.8K
|EURGBP
|294
|XAUUSD
|-708
|CADCHF
|-89
|AUDNZD
|108
|GBPJPY
|-7.1K
|AUDCHF
|221
|EURNZD
|932
|NZDSGD
|299
|XTIUSD
|-1.2K
|EURAUD
|54
|EURCAD
|765
|AUDSGD
|48
|NZDUSD
|19
|NZDJPY
|62
|AUDUSD
|-81
|NZDCHF
|275
|EURCHF
|54
|NZDCAD
|105
|GBPCAD
|87
|GBPNZD
|170
|CADJPY
|-116
|USDZAR
|4K
|GBPAUD
|147
|EURJPY
|2
|USDJPY
|11
|USDCHF
|3
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +280.59 USD
Худший трейд: -410 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +8.38 USD
Макс. убыток в серии: -125.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
|
FBS-Real
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
