Oeyvind Borgsoe

Blend 3

Oeyvind Borgsoe
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 133%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 312
Прибыльных трейдов:
1 076 (82.01%)
Убыточных трейдов:
236 (17.99%)
Лучший трейд:
280.59 USD
Худший трейд:
-409.63 USD
Общая прибыль:
5 296.35 USD (1 210 067 pips)
Общий убыток:
-2 699.82 USD (409 292 pips)
Макс. серия выигрышей:
48 (8.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
314.86 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
9.23%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.12
Длинных трейдов:
712 (54.27%)
Коротких трейдов:
600 (45.73%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
1.98 USD
Средняя прибыль:
4.92 USD
Средний убыток:
-11.44 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-125.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-832.24 USD (3)
Прирост в месяц:
6.90%
Годовой прогноз:
83.68%
Алготрейдинг:
19%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
773.28 USD
Максимальная:
832.52 USD (522.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.45% (800.01 USD)
По эквити:
33.15% (1 147.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 632
GER40 243
EURUSD 212
US30 68
USDCAD 48
UK100 14
CHFJPY 10
GBPCHF 8
EURGBP 7
XAUUSD 7
CADCHF 6
AUDNZD 6
GBPJPY 5
AUDCHF 5
EURNZD 5
NZDSGD 4
XTIUSD 4
EURAUD 3
EURCAD 3
AUDSGD 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
NZDCHF 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPCAD 1
GBPNZD 1
CADJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 1.9K
GER40 1K
EURUSD 18
US30 135
USDCAD 7
UK100 85
CHFJPY 12
GBPCHF 98
EURGBP 8
XAUUSD -12
CADCHF -11
AUDNZD 6
GBPJPY -811
AUDCHF 19
EURNZD 54
NZDSGD 20
XTIUSD -85
EURAUD 3
EURCAD 29
AUDSGD 7
NZDUSD 0
NZDJPY 3
AUDUSD -7
NZDCHF 25
EURCHF 9
NZDCAD 9
GBPCAD 5
GBPNZD 4
CADJPY -12
USDZAR 7
GBPAUD 5
EURJPY 0
USDJPY 1
USDCHF 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 415K
GER40 312K
EURUSD 2.2K
US30 67K
USDCAD 974
UK100 7.5K
CHFJPY -3.5K
GBPCHF 1.8K
EURGBP 294
XAUUSD -708
CADCHF -89
AUDNZD 108
GBPJPY -7.1K
AUDCHF 221
EURNZD 932
NZDSGD 299
XTIUSD -1.2K
EURAUD 54
EURCAD 765
AUDSGD 48
NZDUSD 19
NZDJPY 62
AUDUSD -81
NZDCHF 275
EURCHF 54
NZDCAD 105
GBPCAD 87
GBPNZD 170
CADJPY -116
USDZAR 4K
GBPAUD 147
EURJPY 2
USDJPY 11
USDCHF 3
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +280.59 USD
Худший трейд: -410 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +8.38 USD
Макс. убыток в серии: -125.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Нет отзывов
2025.12.24 19:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
