Oeyvind Borgsoe

Blend 3

Oeyvind Borgsoe
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 109%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 054
Kârla kapanan işlemler:
862 (81.78%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (18.22%)
En iyi işlem:
280.59 USD
En kötü işlem:
-409.63 USD
Brüt kâr:
4 531.75 USD (972 456 pips)
Brüt zarar:
-2 298.20 USD (297 499 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
48 (8.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
314.86 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.78%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.68
Alış işlemleri:
570 (54.08%)
Satış işlemleri:
484 (45.92%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
2.12 USD
Ortalama kâr:
5.26 USD
Ortalama zarar:
-11.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-12.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-832.24 USD (3)
Aylık büyüme:
23.17%
Yıllık tahmin:
281.08%
Algo alım-satım:
24%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
773.28 USD
Maksimum:
832.52 USD (522.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.45% (800.01 USD)
Varlığa göre:
0.61% (19.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 469
EURUSD 210
GER40 193
US30 58
USDCAD 48
UK100 8
XAUUSD 7
GBPCHF 6
EURGBP 5
GBPJPY 5
AUDCHF 5
EURNZD 5
CADCHF 5
XTIUSD 4
EURAUD 3
EURCAD 3
AUDNZD 3
AUDSGD 2
NZDSGD 2
NZDUSD 2
AUDUSD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 2
GBPCAD 1
NZDJPY 1
GBPNZD 1
CADJPY 1
EURCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 1.8K
EURUSD 15
GER40 900
US30 107
USDCAD 7
UK100 78
XAUUSD -12
GBPCHF 87
EURGBP -6
GBPJPY -811
AUDCHF 19
EURNZD 54
CADCHF -13
XTIUSD -85
EURAUD 3
EURCAD 29
AUDNZD -10
AUDSGD 7
NZDSGD 11
NZDUSD 0
AUDUSD -7
CHFJPY 12
NZDCHF 25
GBPCAD 5
NZDJPY 0
GBPNZD 4
CADJPY -12
EURCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 384K
EURUSD 2.2K
GER40 244K
US30 41K
USDCAD 974
UK100 6.7K
XAUUSD -708
GBPCHF 1.6K
EURGBP 172
GBPJPY -7.1K
AUDCHF 221
EURNZD 932
CADCHF -145
XTIUSD -1.2K
EURAUD 54
EURCAD 765
AUDNZD -192
AUDSGD 48
NZDSGD 151
NZDUSD 19
AUDUSD -81
CHFJPY 899
NZDCHF 275
GBPCAD 87
NZDJPY 7
GBPNZD 170
CADJPY -116
EURCHF 15
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +280.59 USD
En kötü işlem: -410 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +8.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
İnceleme yok
