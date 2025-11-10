시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Blend 3
Oeyvind Borgsoe

Blend 3

Oeyvind Borgsoe
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 118%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 331
이익 거래:
1 089 (81.81%)
손실 거래:
242 (18.18%)
최고의 거래:
280.59 USD
최악의 거래:
-409.63 USD
총 수익:
5 367.06 USD (1 229 119 pips)
총 손실:
-2 999.38 USD (418 031 pips)
연속 최대 이익:
48 (8.38 USD)
연속 최대 이익:
314.86 USD (6)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
13.10%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
2.84
롱(주식매수):
729 (54.77%)
숏(주식차입매도):
602 (45.23%)
수익 요인:
1.79
기대수익:
1.78 USD
평균 이익:
4.93 USD
평균 손실:
-12.39 USD
연속 최대 손실:
4 (-125.80 USD)
연속 최대 손실:
-832.24 USD (3)
월별 성장률:
-4.48%
연간 예측:
-54.39%
Algo 트레이딩:
19%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
773.28 USD
최대한의:
832.52 USD (522.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.45% (800.01 USD)
자본금별:
44.28% (1 549.15 USD)

배포

심볼 Sell Buy
NAS100 646
GER40 246
EURUSD 212
US30 68
USDCAD 48
UK100 14
CHFJPY 12
GBPCHF 8
EURGBP 7
XAUUSD 7
CADCHF 6
AUDNZD 6
GBPJPY 5
AUDCHF 5
EURNZD 5
NZDSGD 4
XTIUSD 4
EURAUD 3
EURCAD 3
AUDSGD 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
NZDCHF 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPCAD 1
GBPNZD 1
CADJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NAS100 1.9K
GER40 1.1K
EURUSD 18
US30 135
USDCAD 7
UK100 85
CHFJPY -236
GBPCHF 98
EURGBP 8
XAUUSD -12
CADCHF -11
AUDNZD 6
GBPJPY -811
AUDCHF 19
EURNZD 54
NZDSGD 20
XTIUSD -85
EURAUD 3
EURCAD 29
AUDSGD 7
NZDUSD 0
NZDJPY 3
AUDUSD -7
NZDCHF 25
EURCHF 9
NZDCAD 9
GBPCAD 5
GBPNZD 4
CADJPY -12
USDZAR 7
GBPAUD 5
EURJPY 0
USDJPY 1
USDCHF 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NAS100 423K
GER40 318K
EURUSD 2.2K
US30 67K
USDCAD 974
UK100 7.5K
CHFJPY -7.3K
GBPCHF 1.8K
EURGBP 294
XAUUSD -708
CADCHF -89
AUDNZD 108
GBPJPY -7.1K
AUDCHF 221
EURNZD 932
NZDSGD 299
XTIUSD -1.2K
EURAUD 54
EURCAD 765
AUDSGD 48
NZDUSD 19
NZDJPY 62
AUDUSD -81
NZDCHF 275
EURCHF 54
NZDCAD 105
GBPCAD 87
GBPNZD 170
CADJPY -116
USDZAR 4K
GBPAUD 147
EURJPY 2
USDJPY 11
USDCHF 3
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +280.59 USD
최악의 거래: -410 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +8.38 USD
연속 최대 손실: -125.80 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
Exness-MT5Real5
7.80 × 15
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
리뷰 없음
2026.01.07 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 03:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 01:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 18:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 07:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 05:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 16:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 09:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 05:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 18:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Blend 3
월별 100 USD
118%
0
0
USD
3.2K
USD
32
19%
1 331
81%
100%
1.78
1.78
USD
44%
1:500
