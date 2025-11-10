- 자본
- 축소
트레이드:
1 331
이익 거래:
1 089 (81.81%)
손실 거래:
242 (18.18%)
최고의 거래:
280.59 USD
최악의 거래:
-409.63 USD
총 수익:
5 367.06 USD (1 229 119 pips)
총 손실:
-2 999.38 USD (418 031 pips)
연속 최대 이익:
48 (8.38 USD)
연속 최대 이익:
314.86 USD (6)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
13.10%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
2.84
롱(주식매수):
729 (54.77%)
숏(주식차입매도):
602 (45.23%)
수익 요인:
1.79
기대수익:
1.78 USD
평균 이익:
4.93 USD
평균 손실:
-12.39 USD
연속 최대 손실:
4 (-125.80 USD)
연속 최대 손실:
-832.24 USD (3)
월별 성장률:
-4.48%
연간 예측:
-54.39%
Algo 트레이딩:
19%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
773.28 USD
최대한의:
832.52 USD (522.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.45% (800.01 USD)
자본금별:
44.28% (1 549.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|646
|GER40
|246
|EURUSD
|212
|US30
|68
|USDCAD
|48
|UK100
|14
|CHFJPY
|12
|GBPCHF
|8
|EURGBP
|7
|XAUUSD
|7
|CADCHF
|6
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|5
|AUDCHF
|5
|EURNZD
|5
|NZDSGD
|4
|XTIUSD
|4
|EURAUD
|3
|EURCAD
|3
|AUDSGD
|2
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|NZDCHF
|2
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|1
|CADJPY
|1
|USDZAR
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|1.9K
|GER40
|1.1K
|EURUSD
|18
|US30
|135
|USDCAD
|7
|UK100
|85
|CHFJPY
|-236
|GBPCHF
|98
|EURGBP
|8
|XAUUSD
|-12
|CADCHF
|-11
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|-811
|AUDCHF
|19
|EURNZD
|54
|NZDSGD
|20
|XTIUSD
|-85
|EURAUD
|3
|EURCAD
|29
|AUDSGD
|7
|NZDUSD
|0
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|-7
|NZDCHF
|25
|EURCHF
|9
|NZDCAD
|9
|GBPCAD
|5
|GBPNZD
|4
|CADJPY
|-12
|USDZAR
|7
|GBPAUD
|5
|EURJPY
|0
|USDJPY
|1
|USDCHF
|2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|423K
|GER40
|318K
|EURUSD
|2.2K
|US30
|67K
|USDCAD
|974
|UK100
|7.5K
|CHFJPY
|-7.3K
|GBPCHF
|1.8K
|EURGBP
|294
|XAUUSD
|-708
|CADCHF
|-89
|AUDNZD
|108
|GBPJPY
|-7.1K
|AUDCHF
|221
|EURNZD
|932
|NZDSGD
|299
|XTIUSD
|-1.2K
|EURAUD
|54
|EURCAD
|765
|AUDSGD
|48
|NZDUSD
|19
|NZDJPY
|62
|AUDUSD
|-81
|NZDCHF
|275
|EURCHF
|54
|NZDCAD
|105
|GBPCAD
|87
|GBPNZD
|170
|CADJPY
|-116
|USDZAR
|4K
|GBPAUD
|147
|EURJPY
|2
|USDJPY
|11
|USDCHF
|3
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +280.59 USD
최악의 거래: -410 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +8.38 USD
연속 최대 손실: -125.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
118%
0
0
USD
USD
3.2K
USD
USD
32
19%
1 331
81%
100%
1.78
1.78
USD
USD
44%
1:500