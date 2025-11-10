- Crescimento
Negociações:
1 317
Negociações com lucro:
1 079 (81.92%)
Negociações com perda:
238 (18.07%)
Melhor negociação:
280.59 USD
Pior negociação:
-409.63 USD
Lucro bruto:
5 315.80 USD (1 213 957 pips)
Perda bruta:
-2 723.90 USD (414 105 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (8.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
314.86 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.90%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
3.11
Negociações longas:
717 (54.44%)
Negociações curtas:
600 (45.56%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
1.97 USD
Lucro médio:
4.93 USD
Perda média:
-11.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-125.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-832.24 USD (3)
Crescimento mensal:
4.86%
Previsão anual:
58.97%
Algotrading:
19%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
773.28 USD
Máximo:
832.52 USD (522.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.45% (800.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.94% (1 173.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NAS100
|637
|GER40
|243
|EURUSD
|212
|US30
|68
|USDCAD
|48
|UK100
|14
|CHFJPY
|10
|GBPCHF
|8
|EURGBP
|7
|XAUUSD
|7
|CADCHF
|6
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|5
|AUDCHF
|5
|EURNZD
|5
|NZDSGD
|4
|XTIUSD
|4
|EURAUD
|3
|EURCAD
|3
|AUDSGD
|2
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|NZDCHF
|2
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|1
|CADJPY
|1
|USDZAR
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NAS100
|1.9K
|GER40
|1K
|EURUSD
|18
|US30
|135
|USDCAD
|7
|UK100
|85
|CHFJPY
|12
|GBPCHF
|98
|EURGBP
|8
|XAUUSD
|-12
|CADCHF
|-11
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|-811
|AUDCHF
|19
|EURNZD
|54
|NZDSGD
|20
|XTIUSD
|-85
|EURAUD
|3
|EURCAD
|29
|AUDSGD
|7
|NZDUSD
|0
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|-7
|NZDCHF
|25
|EURCHF
|9
|NZDCAD
|9
|GBPCAD
|5
|GBPNZD
|4
|CADJPY
|-12
|USDZAR
|7
|GBPAUD
|5
|EURJPY
|0
|USDJPY
|1
|USDCHF
|2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NAS100
|414K
|GER40
|312K
|EURUSD
|2.2K
|US30
|67K
|USDCAD
|974
|UK100
|7.5K
|CHFJPY
|-3.5K
|GBPCHF
|1.8K
|EURGBP
|294
|XAUUSD
|-708
|CADCHF
|-89
|AUDNZD
|108
|GBPJPY
|-7.1K
|AUDCHF
|221
|EURNZD
|932
|NZDSGD
|299
|XTIUSD
|-1.2K
|EURAUD
|54
|EURCAD
|765
|AUDSGD
|48
|NZDUSD
|19
|NZDJPY
|62
|AUDUSD
|-81
|NZDCHF
|275
|EURCHF
|54
|NZDCAD
|105
|GBPCAD
|87
|GBPNZD
|170
|CADJPY
|-116
|USDZAR
|4K
|GBPAUD
|147
|EURJPY
|2
|USDJPY
|11
|USDCHF
|3
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +280.59 USD
Pior negociação: -410 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +8.38 USD
Máxima perda consecutiva: -125.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
FBS-Real
|0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
