SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Blend 3
Oeyvind Borgsoe

Blend 3

Oeyvind Borgsoe
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 133%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 317
Negociações com lucro:
1 079 (81.92%)
Negociações com perda:
238 (18.07%)
Melhor negociação:
280.59 USD
Pior negociação:
-409.63 USD
Lucro bruto:
5 315.80 USD (1 213 957 pips)
Perda bruta:
-2 723.90 USD (414 105 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (8.38 USD)
Máximo lucro consecutivo:
314.86 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.90%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
3.11
Negociações longas:
717 (54.44%)
Negociações curtas:
600 (45.56%)
Fator de lucro:
1.95
Valor esperado:
1.97 USD
Lucro médio:
4.93 USD
Perda média:
-11.44 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-125.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-832.24 USD (3)
Crescimento mensal:
4.86%
Previsão anual:
58.97%
Algotrading:
19%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
773.28 USD
Máximo:
832.52 USD (522.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.45% (800.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.94% (1 173.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 637
GER40 243
EURUSD 212
US30 68
USDCAD 48
UK100 14
CHFJPY 10
GBPCHF 8
EURGBP 7
XAUUSD 7
CADCHF 6
AUDNZD 6
GBPJPY 5
AUDCHF 5
EURNZD 5
NZDSGD 4
XTIUSD 4
EURAUD 3
EURCAD 3
AUDSGD 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
NZDCHF 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPCAD 1
GBPNZD 1
CADJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 1.9K
GER40 1K
EURUSD 18
US30 135
USDCAD 7
UK100 85
CHFJPY 12
GBPCHF 98
EURGBP 8
XAUUSD -12
CADCHF -11
AUDNZD 6
GBPJPY -811
AUDCHF 19
EURNZD 54
NZDSGD 20
XTIUSD -85
EURAUD 3
EURCAD 29
AUDSGD 7
NZDUSD 0
NZDJPY 3
AUDUSD -7
NZDCHF 25
EURCHF 9
NZDCAD 9
GBPCAD 5
GBPNZD 4
CADJPY -12
USDZAR 7
GBPAUD 5
EURJPY 0
USDJPY 1
USDCHF 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 414K
GER40 312K
EURUSD 2.2K
US30 67K
USDCAD 974
UK100 7.5K
CHFJPY -3.5K
GBPCHF 1.8K
EURGBP 294
XAUUSD -708
CADCHF -89
AUDNZD 108
GBPJPY -7.1K
AUDCHF 221
EURNZD 932
NZDSGD 299
XTIUSD -1.2K
EURAUD 54
EURCAD 765
AUDSGD 48
NZDUSD 19
NZDJPY 62
AUDUSD -81
NZDCHF 275
EURCHF 54
NZDCAD 105
GBPCAD 87
GBPNZD 170
CADJPY -116
USDZAR 4K
GBPAUD 147
EURJPY 2
USDJPY 11
USDCHF 3
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +280.59 USD
Pior negociação: -410 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +8.38 USD
Máxima perda consecutiva: -125.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Sem comentários
2025.12.26 18:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 19:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
