Oeyvind Borgsoe

Blend 3

Oeyvind Borgsoe
可靠性
30
0 / 0 USD
增长自 2025 133%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 312
盈利交易:
1 076 (82.01%)
亏损交易:
236 (17.99%)
最好交易:
280.59 USD
最差交易:
-409.63 USD
毛利:
5 296.35 USD (1 210 067 pips)
毛利亏损:
-2 699.82 USD (409 292 pips)
最大连续赢利:
48 (8.38 USD)
最大连续盈利:
314.86 USD (6)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
9 小时
采收率:
3.12
长期交易:
712 (54.27%)
短期交易:
600 (45.73%)
利润因子:
1.96
预期回报:
1.98 USD
平均利润:
4.92 USD
平均损失:
-11.44 USD
最大连续失误:
4 (-125.80 USD)
最大连续亏损:
-832.24 USD (3)
每月增长:
6.90%
年度预测:
83.68%
算法交易:
19%
结余跌幅:
绝对:
773.28 USD
最大值:
832.52 USD (522.81%)
相对跌幅:
结余:
34.45% (800.01 USD)
净值:
33.15% (1 147.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100 632
GER40 243
EURUSD 212
US30 68
USDCAD 48
UK100 14
CHFJPY 10
GBPCHF 8
EURGBP 7
XAUUSD 7
CADCHF 6
AUDNZD 6
GBPJPY 5
AUDCHF 5
EURNZD 5
NZDSGD 4
XTIUSD 4
EURAUD 3
EURCAD 3
AUDSGD 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
NZDCHF 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPCAD 1
GBPNZD 1
CADJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100 1.9K
GER40 1K
EURUSD 18
US30 135
USDCAD 7
UK100 85
CHFJPY 12
GBPCHF 98
EURGBP 8
XAUUSD -12
CADCHF -11
AUDNZD 6
GBPJPY -811
AUDCHF 19
EURNZD 54
NZDSGD 20
XTIUSD -85
EURAUD 3
EURCAD 29
AUDSGD 7
NZDUSD 0
NZDJPY 3
AUDUSD -7
NZDCHF 25
EURCHF 9
NZDCAD 9
GBPCAD 5
GBPNZD 4
CADJPY -12
USDZAR 7
GBPAUD 5
EURJPY 0
USDJPY 1
USDCHF 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100 415K
GER40 312K
EURUSD 2.2K
US30 67K
USDCAD 974
UK100 7.5K
CHFJPY -3.5K
GBPCHF 1.8K
EURGBP 294
XAUUSD -708
CADCHF -89
AUDNZD 108
GBPJPY -7.1K
AUDCHF 221
EURNZD 932
NZDSGD 299
XTIUSD -1.2K
EURAUD 54
EURCAD 765
AUDSGD 48
NZDUSD 19
NZDJPY 62
AUDUSD -81
NZDCHF 275
EURCHF 54
NZDCAD 105
GBPCAD 87
GBPNZD 170
CADJPY -116
USDZAR 4K
GBPAUD 147
EURJPY 2
USDJPY 11
USDCHF 3
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +280.59 USD
最差交易: -410 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +8.38 USD
最大连续亏损: -125.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
没有评论
2025.12.24 19:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
