- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 312
盈利交易:
1 076 (82.01%)
亏损交易:
236 (17.99%)
最好交易:
280.59 USD
最差交易:
-409.63 USD
毛利:
5 296.35 USD (1 210 067 pips)
毛利亏损:
-2 699.82 USD (409 292 pips)
最大连续赢利:
48 (8.38 USD)
最大连续盈利:
314.86 USD (6)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
9.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
9 小时
采收率:
3.12
长期交易:
712 (54.27%)
短期交易:
600 (45.73%)
利润因子:
1.96
预期回报:
1.98 USD
平均利润:
4.92 USD
平均损失:
-11.44 USD
最大连续失误:
4 (-125.80 USD)
最大连续亏损:
-832.24 USD (3)
每月增长:
6.90%
年度预测:
83.68%
算法交易:
19%
结余跌幅:
绝对:
773.28 USD
最大值:
832.52 USD (522.81%)
相对跌幅:
结余:
34.45% (800.01 USD)
净值:
33.15% (1 147.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|632
|GER40
|243
|EURUSD
|212
|US30
|68
|USDCAD
|48
|UK100
|14
|CHFJPY
|10
|GBPCHF
|8
|EURGBP
|7
|XAUUSD
|7
|CADCHF
|6
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|5
|AUDCHF
|5
|EURNZD
|5
|NZDSGD
|4
|XTIUSD
|4
|EURAUD
|3
|EURCAD
|3
|AUDSGD
|2
|NZDUSD
|2
|NZDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|NZDCHF
|2
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|1
|GBPNZD
|1
|CADJPY
|1
|USDZAR
|1
|GBPAUD
|1
|EURJPY
|1
|USDJPY
|1
|USDCHF
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|1.9K
|GER40
|1K
|EURUSD
|18
|US30
|135
|USDCAD
|7
|UK100
|85
|CHFJPY
|12
|GBPCHF
|98
|EURGBP
|8
|XAUUSD
|-12
|CADCHF
|-11
|AUDNZD
|6
|GBPJPY
|-811
|AUDCHF
|19
|EURNZD
|54
|NZDSGD
|20
|XTIUSD
|-85
|EURAUD
|3
|EURCAD
|29
|AUDSGD
|7
|NZDUSD
|0
|NZDJPY
|3
|AUDUSD
|-7
|NZDCHF
|25
|EURCHF
|9
|NZDCAD
|9
|GBPCAD
|5
|GBPNZD
|4
|CADJPY
|-12
|USDZAR
|7
|GBPAUD
|5
|EURJPY
|0
|USDJPY
|1
|USDCHF
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|415K
|GER40
|312K
|EURUSD
|2.2K
|US30
|67K
|USDCAD
|974
|UK100
|7.5K
|CHFJPY
|-3.5K
|GBPCHF
|1.8K
|EURGBP
|294
|XAUUSD
|-708
|CADCHF
|-89
|AUDNZD
|108
|GBPJPY
|-7.1K
|AUDCHF
|221
|EURNZD
|932
|NZDSGD
|299
|XTIUSD
|-1.2K
|EURAUD
|54
|EURCAD
|765
|AUDSGD
|48
|NZDUSD
|19
|NZDJPY
|62
|AUDUSD
|-81
|NZDCHF
|275
|EURCHF
|54
|NZDCAD
|105
|GBPCAD
|87
|GBPNZD
|170
|CADJPY
|-116
|USDZAR
|4K
|GBPAUD
|147
|EURJPY
|2
|USDJPY
|11
|USDCHF
|3
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +280.59 USD
最差交易: -410 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +8.38 USD
最大连续亏损: -125.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
