SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Blend 3
Oeyvind Borgsoe

Blend 3

Oeyvind Borgsoe
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 133%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 317
Gewinntrades:
1 079 (81.92%)
Verlusttrades:
238 (18.07%)
Bester Trade:
280.59 USD
Schlechtester Trade:
-409.63 USD
Bruttoprofit:
5 315.80 USD (1 213 957 pips)
Bruttoverlust:
-2 723.90 USD (414 105 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
48 (8.38 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
314.86 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.90%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
3.11
Long-Positionen:
717 (54.44%)
Short-Positionen:
600 (45.56%)
Profit-Faktor:
1.95
Mathematische Gewinnerwartung:
1.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-125.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-832.24 USD (3)
Wachstum pro Monat :
4.86%
Jahresprognose:
58.97%
Algo-Trading:
19%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
773.28 USD
Maximaler:
832.52 USD (522.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.45% (800.01 USD)
Kapital:
33.94% (1 173.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 637
GER40 243
EURUSD 212
US30 68
USDCAD 48
UK100 14
CHFJPY 10
GBPCHF 8
EURGBP 7
XAUUSD 7
CADCHF 6
AUDNZD 6
GBPJPY 5
AUDCHF 5
EURNZD 5
NZDSGD 4
XTIUSD 4
EURAUD 3
EURCAD 3
AUDSGD 2
NZDUSD 2
NZDJPY 2
AUDUSD 2
NZDCHF 2
EURCHF 2
NZDCAD 2
GBPCAD 1
GBPNZD 1
CADJPY 1
USDZAR 1
GBPAUD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
USDCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 1.9K
GER40 1K
EURUSD 18
US30 135
USDCAD 7
UK100 85
CHFJPY 12
GBPCHF 98
EURGBP 8
XAUUSD -12
CADCHF -11
AUDNZD 6
GBPJPY -811
AUDCHF 19
EURNZD 54
NZDSGD 20
XTIUSD -85
EURAUD 3
EURCAD 29
AUDSGD 7
NZDUSD 0
NZDJPY 3
AUDUSD -7
NZDCHF 25
EURCHF 9
NZDCAD 9
GBPCAD 5
GBPNZD 4
CADJPY -12
USDZAR 7
GBPAUD 5
EURJPY 0
USDJPY 1
USDCHF 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 414K
GER40 312K
EURUSD 2.2K
US30 67K
USDCAD 974
UK100 7.5K
CHFJPY -3.5K
GBPCHF 1.8K
EURGBP 294
XAUUSD -708
CADCHF -89
AUDNZD 108
GBPJPY -7.1K
AUDCHF 221
EURNZD 932
NZDSGD 299
XTIUSD -1.2K
EURAUD 54
EURCAD 765
AUDSGD 48
NZDUSD 19
NZDJPY 62
AUDUSD -81
NZDCHF 275
EURCHF 54
NZDCAD 105
GBPCAD 87
GBPNZD 170
CADJPY -116
USDZAR 4K
GBPAUD 147
EURJPY 2
USDJPY 11
USDCHF 3
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +280.59 USD
Schlechtester Trade: -410 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.38 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -125.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Keine Bewertungen
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 18:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 10:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 19:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Blend 3
100 USD pro Monat
133%
0
0
USD
3.5K
USD
30
19%
1 317
81%
100%
1.95
1.97
USD
34%
1:500
