Oeyvind Borgsoe

Blend 3

Oeyvind Borgsoe
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 109%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 054
Bénéfice trades:
862 (81.78%)
Perte trades:
192 (18.22%)
Meilleure transaction:
280.59 USD
Pire transaction:
-409.63 USD
Bénéfice brut:
4 531.75 USD (972 456 pips)
Perte brute:
-2 298.20 USD (297 499 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (8.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
314.86 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.78%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
46
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.68
Longs trades:
570 (54.08%)
Courts trades:
484 (45.92%)
Facteur de profit:
1.97
Rendement attendu:
2.12 USD
Bénéfice moyen:
5.26 USD
Perte moyenne:
-11.97 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-12.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-832.24 USD (3)
Croissance mensuelle:
23.17%
Prévision annuelle:
281.08%
Algo trading:
24%
Prélèvement par solde:
Absolu:
773.28 USD
Maximal:
832.52 USD (522.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.45% (800.01 USD)
Par fonds propres:
0.61% (19.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 469
EURUSD 210
GER40 193
US30 58
USDCAD 48
UK100 8
XAUUSD 7
GBPCHF 6
EURGBP 5
GBPJPY 5
AUDCHF 5
EURNZD 5
CADCHF 5
XTIUSD 4
EURAUD 3
EURCAD 3
AUDNZD 3
AUDSGD 2
NZDSGD 2
NZDUSD 2
AUDUSD 2
CHFJPY 2
NZDCHF 2
GBPCAD 1
NZDJPY 1
GBPNZD 1
CADJPY 1
EURCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 1.8K
EURUSD 15
GER40 900
US30 107
USDCAD 7
UK100 78
XAUUSD -12
GBPCHF 87
EURGBP -6
GBPJPY -811
AUDCHF 19
EURNZD 54
CADCHF -13
XTIUSD -85
EURAUD 3
EURCAD 29
AUDNZD -10
AUDSGD 7
NZDSGD 11
NZDUSD 0
AUDUSD -7
CHFJPY 12
NZDCHF 25
GBPCAD 5
NZDJPY 0
GBPNZD 4
CADJPY -12
EURCHF 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 384K
EURUSD 2.2K
GER40 244K
US30 41K
USDCAD 974
UK100 6.7K
XAUUSD -708
GBPCHF 1.6K
EURGBP 172
GBPJPY -7.1K
AUDCHF 221
EURNZD 932
CADCHF -145
XTIUSD -1.2K
EURAUD 54
EURCAD 765
AUDNZD -192
AUDSGD 48
NZDSGD 151
NZDUSD 19
AUDUSD -81
CHFJPY 899
NZDCHF 275
GBPCAD 87
NZDJPY 7
GBPNZD 170
CADJPY -116
EURCHF 15
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +280.59 USD
Pire transaction: -410 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +8.38 USD
Perte consécutive maximale: -12.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
0.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.