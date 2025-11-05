- 成長
トレード:
78
利益トレード:
42 (53.84%)
損失トレード:
36 (46.15%)
ベストトレード:
1.14 USD
最悪のトレード:
-1.10 USD
総利益:
37.53 USD (5 793 pips)
総損失:
-18.17 USD (2 790 pips)
最大連続の勝ち:
8 (8.67 USD)
最大連続利益:
8.67 USD (8)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
2.29%
最大入金額:
21.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
29 分
リカバリーファクター:
6.43
長いトレード:
44 (56.41%)
短いトレード:
34 (43.59%)
プロフィットファクター:
2.07
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
0.89 USD
平均損失:
-0.50 USD
最大連続の負け:
6 (-3.01 USD)
最大連続損失:
-3.01 USD (6)
月間成長:
24.18%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.46 USD
最大の:
3.01 USD (6.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.94% (2.66 USD)
エクイティによる:
5.48% (2.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY#
|19
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY#
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- ドローダウン
ベストトレード: +1.14 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +8.67 USD
最大連続損失: -3.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Anti MC..!
LONG TREAM...
Equity 50$ Lot 0.01
レビューなし
