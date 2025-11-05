- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
13 (61.90%)
Loss Trade:
8 (38.10%)
Best Trade:
1.14 USD
Worst Trade:
-1.10 USD
Profitto lordo:
11.35 USD (1 729 pips)
Perdita lorda:
-4.87 USD (746 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (8.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.67 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
55.64%
Massimo carico di deposito:
5.45%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
2.63
Long Trade:
12 (57.14%)
Short Trade:
9 (42.86%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
0.87 USD
Perdita media:
-0.61 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.46 USD (4)
Crescita mensile:
21.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.46 USD
Massimale:
2.46 USD (6.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.42% (2.46 USD)
Per equità:
1.10% (0.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY#
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY#
|983
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.14 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8.67 USD
Massima perdita consecutiva: -2.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Anti MC..!
LONG TREAM...
Equity 50$ Lot 0.01
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
22%
0
0
USD
USD
37
USD
USD
2
100%
21
61%
56%
2.33
0.31
USD
USD
6%
1:500