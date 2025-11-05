- 成长
交易:
77
盈利交易:
41 (53.24%)
亏损交易:
36 (46.75%)
最好交易:
1.14 USD
最差交易:
-1.10 USD
毛利:
36.44 USD (5 623 pips)
毛利亏损:
-18.17 USD (2 790 pips)
最大连续赢利:
8 (8.67 USD)
最大连续盈利:
8.67 USD (8)
夏普比率:
0.31
交易活动:
2.29%
最大入金加载:
21.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
6.07
长期交易:
43 (55.84%)
短期交易:
34 (44.16%)
利润因子:
2.01
预期回报:
0.24 USD
平均利润:
0.89 USD
平均损失:
-0.50 USD
最大连续失误:
6 (-3.01 USD)
最大连续亏损:
-3.01 USD (6)
每月增长:
18.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.46 USD
最大值:
3.01 USD (6.60%)
相对跌幅:
结余:
6.94% (2.66 USD)
净值:
5.48% (2.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY#
|18
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY#
|2.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Anti MC..!
LONG TREAM...
Equity 50$ Lot 0.01
