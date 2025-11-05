- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
77
Прибыльных трейдов:
41 (53.24%)
Убыточных трейдов:
36 (46.75%)
Лучший трейд:
1.14 USD
Худший трейд:
-1.10 USD
Общая прибыль:
36.44 USD (5 623 pips)
Общий убыток:
-18.17 USD (2 790 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (8.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.67 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
2.29%
Макс. загрузка депозита:
21.91%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
6.07
Длинных трейдов:
43 (55.84%)
Коротких трейдов:
34 (44.16%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
0.89 USD
Средний убыток:
-0.50 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-3.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.01 USD (6)
Прирост в месяц:
18.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.46 USD
Максимальная:
3.01 USD (6.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.94% (2.66 USD)
По эквити:
5.48% (2.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY#
|18
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY#
|2.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.14 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +8.67 USD
Макс. убыток в серии: -3.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Anti MC..!
LONG TREAM...
Equity 50$ Lot 0.01
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
61%
0
0
USD
USD
48
USD
USD
9
100%
77
53%
2%
2.00
0.24
USD
USD
7%
1:500