- 자본
- 축소
트레이드:
84
이익 거래:
46 (54.76%)
손실 거래:
38 (45.24%)
최고의 거래:
1.14 USD
최악의 거래:
-1.10 USD
총 수익:
40.93 USD (6 323 pips)
총 손실:
-18.78 USD (2 884 pips)
연속 최대 이익:
8 (8.67 USD)
연속 최대 이익:
8.67 USD (8)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
2.29%
최대 입금량:
21.91%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
30 분
회복 요인:
7.36
롱(주식매수):
48 (57.14%)
숏(주식차입매도):
36 (42.86%)
수익 요인:
2.18
기대수익:
0.26 USD
평균 이익:
0.89 USD
평균 손실:
-0.49 USD
연속 최대 손실:
6 (-3.01 USD)
연속 최대 손실:
-3.01 USD (6)
월별 성장률:
27.50%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.46 USD
최대한의:
3.01 USD (6.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.94% (2.66 USD)
자본금별:
5.48% (2.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY#
|22
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY#
|3.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.14 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +8.67 USD
연속 최대 손실: -3.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Anti MC..!
LONG TREAM...
Equity 50$ Lot 0.01
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
74%
0
0
USD
USD
52
USD
USD
11
100%
84
54%
2%
2.17
0.26
USD
USD
7%
1:500