- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
78
Negociações com lucro:
42 (53.84%)
Negociações com perda:
36 (46.15%)
Melhor negociação:
1.14 USD
Pior negociação:
-1.10 USD
Lucro bruto:
37.53 USD (5 793 pips)
Perda bruta:
-18.17 USD (2 790 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (8.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.67 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
2.29%
Depósito máximo carregado:
21.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
29 minutos
Fator de recuperação:
6.43
Negociações longas:
44 (56.41%)
Negociações curtas:
34 (43.59%)
Fator de lucro:
2.07
Valor esperado:
0.25 USD
Lucro médio:
0.89 USD
Perda média:
-0.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-3.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3.01 USD (6)
Crescimento mensal:
24.18%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.46 USD
Máximo:
3.01 USD (6.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.94% (2.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.48% (2.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY#
|19
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY#
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Anti MC..!
LONG TREAM...
Equity 50$ Lot 0.01
Sem comentários
