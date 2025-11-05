SeñalesSecciones
Solatun

SINGLE SHORT

Solatun
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 64%
XMGlobal-Real 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
42 (53.84%)
Transacciones Irrentables:
36 (46.15%)
Mejor transacción:
1.14 USD
Peor transacción:
-1.10 USD
Beneficio Bruto:
37.53 USD (5 793 pips)
Pérdidas Brutas:
-18.17 USD (2 790 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (8.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.67 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
2.29%
Carga máxima del depósito:
21.91%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
6.43
Transacciones Largas:
44 (56.41%)
Transacciones Cortas:
34 (43.59%)
Factor de Beneficio:
2.07
Beneficio Esperado:
0.25 USD
Beneficio medio:
0.89 USD
Pérdidas medias:
-0.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-3.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.01 USD (6)
Crecimiento al mes:
24.18%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.46 USD
Máxima:
3.01 USD (6.60%)
Reducción relativa:
De balance:
6.94% (2.66 USD)
De fondos:
5.48% (2.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY# 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY# 19
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY# 3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.14 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +8.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Anti MC..!

LONG TREAM...

Equity 50$ Lot 0.01

2025.11.12 05:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.05 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
