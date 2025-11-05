- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
78
Transacciones Rentables:
42 (53.84%)
Transacciones Irrentables:
36 (46.15%)
Mejor transacción:
1.14 USD
Peor transacción:
-1.10 USD
Beneficio Bruto:
37.53 USD (5 793 pips)
Pérdidas Brutas:
-18.17 USD (2 790 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (8.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.67 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
2.29%
Carga máxima del depósito:
21.91%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
29 minutos
Factor de Recuperación:
6.43
Transacciones Largas:
44 (56.41%)
Transacciones Cortas:
34 (43.59%)
Factor de Beneficio:
2.07
Beneficio Esperado:
0.25 USD
Beneficio medio:
0.89 USD
Pérdidas medias:
-0.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-3.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3.01 USD (6)
Crecimiento al mes:
24.18%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.46 USD
Máxima:
3.01 USD (6.60%)
Reducción relativa:
De balance:
6.94% (2.66 USD)
De fondos:
5.48% (2.10 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|78
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY#
|19
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY#
|3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Anti MC..!
LONG TREAM...
Equity 50$ Lot 0.01
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
