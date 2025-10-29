- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
15 (42.85%)
損失トレード:
20 (57.14%)
ベストトレード:
498.00 USD
最悪のトレード:
-512.75 USD
総利益:
7 385.71 USD (74 650 pips)
総損失:
-9 107.86 USD (90 374 pips)
最大連続の勝ち:
6 (2 952.01 USD)
最大連続利益:
2 952.01 USD (6)
シャープレシオ:
-0.10
取引アクティビティ:
61.11%
最大入金額:
5.42%
最近のトレード:
18 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.33
長いトレード:
20 (57.14%)
短いトレード:
15 (42.86%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-49.20 USD
平均利益:
492.38 USD
平均損失:
-455.39 USD
最大連続の負け:
9 (-4 253.96 USD)
最大連続損失:
-4 253.96 USD (9)
月間成長:
-36.03%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 722.15 USD
最大の:
5 157.47 USD (38.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.39% (5 157.47 USD)
エクイティによる:
8.16% (831.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +498.00 USD
最悪のトレード: -513 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +2 952.01 USD
最大連続損失: -4 253.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MRGMega-Primary"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
XAUUSD - ANNUAL
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-17%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
6
0%
35
42%
61%
0.81
-49.20
USD
USD
38%
1:50