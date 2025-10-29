シグナルセクション
Herlianto Eko Bari Purnomo

VicTF7

Herlianto Eko Bari Purnomo
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -17%
MRGMega-Primary
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
35
利益トレード:
15 (42.85%)
損失トレード:
20 (57.14%)
ベストトレード:
498.00 USD
最悪のトレード:
-512.75 USD
総利益:
7 385.71 USD (74 650 pips)
総損失:
-9 107.86 USD (90 374 pips)
最大連続の勝ち:
6 (2 952.01 USD)
最大連続利益:
2 952.01 USD (6)
シャープレシオ:
-0.10
取引アクティビティ:
61.11%
最大入金額:
5.42%
最近のトレード:
18 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.33
長いトレード:
20 (57.14%)
短いトレード:
15 (42.86%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-49.20 USD
平均利益:
492.38 USD
平均損失:
-455.39 USD
最大連続の負け:
9 (-4 253.96 USD)
最大連続損失:
-4 253.96 USD (9)
月間成長:
-36.03%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 722.15 USD
最大の:
5 157.47 USD (38.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.39% (5 157.47 USD)
エクイティによる:
8.16% (831.76 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +498.00 USD
最悪のトレード: -513 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +2 952.01 USD
最大連続損失: -4 253.96 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MRGMega-Primary"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

XAUUSD - ANNUAL
レビューなし
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 16:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 15:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 15:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.29 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 15:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
