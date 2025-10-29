- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
15 (42.85%)
Verlusttrades:
20 (57.14%)
Bester Trade:
498.00 USD
Schlechtester Trade:
-512.75 USD
Bruttoprofit:
7 385.71 USD (74 650 pips)
Bruttoverlust:
-9 107.86 USD (90 374 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (2 952.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 952.01 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
61.11%
Max deposit load:
5.42%
Letzter Trade:
19 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.33
Long-Positionen:
20 (57.14%)
Short-Positionen:
15 (42.86%)
Profit-Faktor:
0.81
Mathematische Gewinnerwartung:
-49.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
492.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-455.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-4 253.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 253.96 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-36.03%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 722.15 USD
Maximaler:
5 157.47 USD (38.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.39% (5 157.47 USD)
Kapital:
8.16% (831.76 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +498.00 USD
Schlechtester Trade: -513 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 952.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 253.96 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MRGMega-Primary" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
XAUUSD - ANNUAL
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-17%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
6
0%
35
42%
61%
0.81
-49.20
USD
USD
38%
1:50