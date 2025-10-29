- 자본
- 축소
트레이드:
38
이익 거래:
16 (42.10%)
손실 거래:
22 (57.89%)
최고의 거래:
498.00 USD
최악의 거래:
-512.75 USD
총 수익:
7 881.24 USD (79 650 pips)
총 손실:
-10 111.86 USD (100 374 pips)
연속 최대 이익:
6 (2 952.01 USD)
샤프 비율:
-0.12
거래 활동:
49.07%
최대 입금량:
6.09%
최근 거래:
24 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.36
롱(주식매수):
23 (60.53%)
숏(주식차입매도):
15 (39.47%)
수익 요인:
0.78
기대수익:
-58.70 USD
평균 이익:
492.58 USD
평균 손실:
-459.63 USD
연속 최대 손실:
10 (-4 367.49 USD)
월별 성장률:
-13.27%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 726.15 USD
최대한의:
6 161.47 USD (45.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.86% (6 161.47 USD)
자본금별:
8.16% (831.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MRGMega-Primary"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
XAUUSD - ANNUAL
리뷰 없음
