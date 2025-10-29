시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / VicTF7
Herlianto Eko Bari Purnomo

VicTF7

Herlianto Eko Bari Purnomo
0 리뷰
10
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -22%
MRGMega-Primary
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
38
이익 거래:
16 (42.10%)
손실 거래:
22 (57.89%)
최고의 거래:
498.00 USD
최악의 거래:
-512.75 USD
총 수익:
7 881.24 USD (79 650 pips)
총 손실:
-10 111.86 USD (100 374 pips)
연속 최대 이익:
6 (2 952.01 USD)
연속 최대 이익:
2 952.01 USD (6)
샤프 비율:
-0.12
거래 활동:
49.07%
최대 입금량:
6.09%
최근 거래:
24 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.36
롱(주식매수):
23 (60.53%)
숏(주식차입매도):
15 (39.47%)
수익 요인:
0.78
기대수익:
-58.70 USD
평균 이익:
492.58 USD
평균 손실:
-459.63 USD
연속 최대 손실:
10 (-4 367.49 USD)
연속 최대 손실:
-4 367.49 USD (10)
월별 성장률:
-13.27%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 726.15 USD
최대한의:
6 161.47 USD (45.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
45.86% (6 161.47 USD)
자본금별:
8.16% (831.76 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +498.00 USD
최악의 거래: -513 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +2 952.01 USD
연속 최대 손실: -4 367.49 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MRGMega-Primary"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XAUUSD - ANNUAL
리뷰 없음
2026.01.05 03:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 16:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 15:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 15:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.29 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.