Herlianto Eko Bari Purnomo

VicTF7

Herlianto Eko Bari Purnomo
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -17%
MRGMega-Primary
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
35
Transacciones Rentables:
15 (42.85%)
Transacciones Irrentables:
20 (57.14%)
Mejor transacción:
498.00 USD
Peor transacción:
-512.75 USD
Beneficio Bruto:
7 385.71 USD (74 650 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 107.86 USD (90 374 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (2 952.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 952.01 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Actividad comercial:
61.11%
Carga máxima del depósito:
5.42%
Último trade:
16 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.33
Transacciones Largas:
20 (57.14%)
Transacciones Cortas:
15 (42.86%)
Factor de Beneficio:
0.81
Beneficio Esperado:
-49.20 USD
Beneficio medio:
492.38 USD
Pérdidas medias:
-455.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-4 253.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 253.96 USD (9)
Crecimiento al mes:
-36.03%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 722.15 USD
Máxima:
5 157.47 USD (38.39%)
Reducción relativa:
De balance:
38.39% (5 157.47 USD)
De fondos:
8.16% (831.76 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +498.00 USD
Peor transacción: -513 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +2 952.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 253.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MRGMega-Primary" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XAUUSD - ANNUAL
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 16:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 15:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 15:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.29 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 15:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
