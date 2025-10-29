- Прирост
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
15 (42.85%)
Убыточных трейдов:
20 (57.14%)
Лучший трейд:
498.00 USD
Худший трейд:
-512.75 USD
Общая прибыль:
7 385.71 USD (74 650 pips)
Общий убыток:
-9 107.86 USD (90 374 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (2 952.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 952.01 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
61.11%
Макс. загрузка депозита:
5.42%
Последний трейд:
15 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
20 (57.14%)
Коротких трейдов:
15 (42.86%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-49.20 USD
Средняя прибыль:
492.38 USD
Средний убыток:
-455.39 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-4 253.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 253.96 USD (9)
Прирост в месяц:
-36.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 722.15 USD
Максимальная:
5 157.47 USD (38.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.39% (5 157.47 USD)
По эквити:
8.16% (831.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +498.00 USD
Худший трейд: -513 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +2 952.01 USD
Макс. убыток в серии: -4 253.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MRGMega-Primary" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
XAUUSD - ANNUAL
Нет отзывов
