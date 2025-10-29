СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / VicTF7
Herlianto Eko Bari Purnomo

VicTF7

Herlianto Eko Bari Purnomo
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -17%
MRGMega-Primary
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
15 (42.85%)
Убыточных трейдов:
20 (57.14%)
Лучший трейд:
498.00 USD
Худший трейд:
-512.75 USD
Общая прибыль:
7 385.71 USD (74 650 pips)
Общий убыток:
-9 107.86 USD (90 374 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (2 952.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 952.01 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
61.11%
Макс. загрузка депозита:
5.42%
Последний трейд:
15 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
20 (57.14%)
Коротких трейдов:
15 (42.86%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-49.20 USD
Средняя прибыль:
492.38 USD
Средний убыток:
-455.39 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-4 253.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 253.96 USD (9)
Прирост в месяц:
-36.03%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 722.15 USD
Максимальная:
5 157.47 USD (38.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.39% (5 157.47 USD)
По эквити:
8.16% (831.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +498.00 USD
Худший трейд: -513 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +2 952.01 USD
Макс. убыток в серии: -4 253.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MRGMega-Primary" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

XAUUSD - ANNUAL
Нет отзывов
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 16:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 15:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 15:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.29 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 15:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VicTF7
30 USD в месяц
-17%
0
0
USD
8.3K
USD
6
0%
35
42%
61%
0.81
-49.20
USD
38%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.