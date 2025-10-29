SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / VicTF7
Herlianto Eko Bari Purnomo

VicTF7

Herlianto Eko Bari Purnomo
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -17%
MRGMega-Primary
1:50
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
15 (42.85%)
Negociações com perda:
20 (57.14%)
Melhor negociação:
498.00 USD
Pior negociação:
-512.75 USD
Lucro bruto:
7 385.71 USD (74 650 pips)
Perda bruta:
-9 107.86 USD (90 374 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (2 952.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 952.01 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
61.11%
Depósito máximo carregado:
5.42%
Último negócio:
17 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.33
Negociações longas:
20 (57.14%)
Negociações curtas:
15 (42.86%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-49.20 USD
Lucro médio:
492.38 USD
Perda média:
-455.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-4 253.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 253.96 USD (9)
Crescimento mensal:
-36.03%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 722.15 USD
Máximo:
5 157.47 USD (38.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.39% (5 157.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.16% (831.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +498.00 USD
Pior negociação: -513 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +2 952.01 USD
Máxima perda consecutiva: -4 253.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MRGMega-Primary" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

XAUUSD - ANNUAL
Sem comentários
2025.12.16 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 17:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 17:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 07:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 14:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.13 13:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 16:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 16:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 15:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 15:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 15:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.29 15:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 15:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
VicTF7
30 USD por mês
-17%
0
0
USD
8.3K
USD
6
0%
35
42%
61%
0.81
-49.20
USD
38%
1:50
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.