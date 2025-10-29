- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
35
Negociações com lucro:
15 (42.85%)
Negociações com perda:
20 (57.14%)
Melhor negociação:
498.00 USD
Pior negociação:
-512.75 USD
Lucro bruto:
7 385.71 USD (74 650 pips)
Perda bruta:
-9 107.86 USD (90 374 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (2 952.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 952.01 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.10
Atividade de negociação:
61.11%
Depósito máximo carregado:
5.42%
Último negócio:
17 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.33
Negociações longas:
20 (57.14%)
Negociações curtas:
15 (42.86%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-49.20 USD
Lucro médio:
492.38 USD
Perda média:
-455.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-4 253.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 253.96 USD (9)
Crescimento mensal:
-36.03%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 722.15 USD
Máximo:
5 157.47 USD (38.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.39% (5 157.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.16% (831.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MRGMega-Primary" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
XAUUSD - ANNUAL
Sem comentários
