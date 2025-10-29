- 成长
交易:
35
盈利交易:
15 (42.85%)
亏损交易:
20 (57.14%)
最好交易:
498.00 USD
最差交易:
-512.75 USD
毛利:
7 385.71 USD (74 650 pips)
毛利亏损:
-9 107.86 USD (90 374 pips)
最大连续赢利:
6 (2 952.01 USD)
最大连续盈利:
2 952.01 USD (6)
夏普比率:
-0.10
交易活动:
61.11%
最大入金加载:
5.42%
最近交易:
15 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.33
长期交易:
20 (57.14%)
短期交易:
15 (42.86%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-49.20 USD
平均利润:
492.38 USD
平均损失:
-455.39 USD
最大连续失误:
9 (-4 253.96 USD)
最大连续亏损:
-4 253.96 USD (9)
每月增长:
-36.03%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 722.15 USD
最大值:
5 157.47 USD (38.39%)
相对跌幅:
结余:
38.39% (5 157.47 USD)
净值:
8.16% (831.76 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +498.00 USD
最差交易: -513 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +2 952.01 USD
最大连续亏损: -4 253.96 USD
XAUUSD - ANNUAL
