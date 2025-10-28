СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / NoLoss Quantum AI
MARC ALBRECHT SCHMID

NoLoss Quantum AI

MARC ALBRECHT SCHMID
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 299 USD в месяц
прирост с 2025 24%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
105
Прибыльных трейдов:
96 (91.42%)
Убыточных трейдов:
9 (8.57%)
Лучший трейд:
3.80 USD
Худший трейд:
-0.31 USD
Общая прибыль:
122.51 USD (13 813 pips)
Общий убыток:
-1.91 USD (63 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (46.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.68 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
1.52
Торговая активность:
14.97%
Макс. загрузка депозита:
1.85%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
317.37
Длинных трейдов:
88 (83.81%)
Коротких трейдов:
17 (16.19%)
Профит фактор:
64.14
Мат. ожидание:
1.15 USD
Средняя прибыль:
1.28 USD
Средний убыток:
-0.21 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.38 USD (2)
Прирост в месяц:
14.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.38 USD (0.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.03% (0.16 USD)
По эквити:
18.71% (100.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.80 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +46.68 USD
Макс. убыток в серии: -0.38 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.87 × 415
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 1
Axi-US02-Live
2.18 × 22
FusionMarkets-Demo
2.64 × 28
ICMarketsSC-Live04
2.76 × 41
ICMarketsSC-Live17
4.19 × 27
ICMarketsSC-Live23
4.19 × 111
Exness-Real24
4.62 × 215
Axi-US09-Live
5.09 × 22
ICMarketsSC-Live10
5.21 × 237
ICMarketsSC-Live07
6.82 × 22
Ava-Real 3
6.83 × 12
Exness-Real
7.19 × 16
Pepperstone-Edge05
7.63 × 598
ICMarketsSC-Live05
8.13 × 23
RoboForex-Pro-2
8.40 × 5
RoboForex-Pro-5
9.17 × 6
STARTRADERINTL-Live2
10.71 × 21
Hankotrade-Live
12.75 × 73
ICMarketsSC-Live09
14.36 × 111
Alpari-Nano
14.79 × 643
еще 4...
Нет отзывов
2025.11.19 23:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 08:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.06 14:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 14:10
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 01:36
Share of trading days is too low
2025.10.29 01:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.29 00:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 00:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.29 00:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.29 00:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NoLoss Quantum AI
299 USD в месяц
24%
0
0
USD
621
USD
9
100%
105
91%
15%
64.14
1.15
USD
19%
1:500
Копировать

