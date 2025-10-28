- Прирост
Всего трейдов:
105
Прибыльных трейдов:
96 (91.42%)
Убыточных трейдов:
9 (8.57%)
Лучший трейд:
3.80 USD
Худший трейд:
-0.31 USD
Общая прибыль:
122.51 USD (13 813 pips)
Общий убыток:
-1.91 USD (63 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (46.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.68 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
1.52
Торговая активность:
14.97%
Макс. загрузка депозита:
1.85%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
317.37
Длинных трейдов:
88 (83.81%)
Коротких трейдов:
17 (16.19%)
Профит фактор:
64.14
Мат. ожидание:
1.15 USD
Средняя прибыль:
1.28 USD
Средний убыток:
-0.21 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-0.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.38 USD (2)
Прирост в месяц:
14.70%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.38 USD (0.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.03% (0.16 USD)
По эквити:
18.71% (100.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +3.80 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +46.68 USD
Макс. убыток в серии: -0.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
100% Win rate Copytrading Signal – Exclusive for KXTL Community
This signal leverages a proprietary strategy for consistent wins on select pairs, blending trend-following with risk controls for long-term stability.
Access is free but requires KXTL RoboForex setup—without it, compatibility issues cause losses. Join for instructions and perks like 50% cashback and free VPS. Message us to start for free!
