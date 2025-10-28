- 자본
트레이드:
118
이익 거래:
107 (90.67%)
손실 거래:
11 (9.32%)
최고의 거래:
3.80 USD
최악의 거래:
-0.43 USD
총 수익:
136.10 USD (15 369 pips)
총 손실:
-2.63 USD (98 pips)
연속 최대 이익:
41 (53.57 USD)
샤프 비율:
1.49
거래 활동:
12.07%
최대 입금량:
1.85%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
310.40
롱(주식매수):
101 (85.59%)
숏(주식차입매도):
17 (14.41%)
수익 요인:
51.75
기대수익:
1.13 USD
평균 이익:
1.27 USD
평균 손실:
-0.24 USD
연속 최대 손실:
2 (-0.38 USD)
월별 성장률:
10.66%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.43 USD (0.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.03% (0.16 USD)
자본금별:
18.71% (100.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|15K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
100% Win rate Copytrading Signal – Exclusive for KXTL Community
This signal leverages a proprietary strategy for consistent wins on select pairs, blending trend-following with risk controls for long-term stability.
Access is free but requires KXTL RoboForex setup—without it, compatibility issues cause losses. Join for instructions and perks like 50% cashback and free VPS. Message us to start for free!
