- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
105
盈利交易:
96 (91.42%)
亏损交易:
9 (8.57%)
最好交易:
3.80 USD
最差交易:
-0.31 USD
毛利:
122.51 USD (13 813 pips)
毛利亏损:
-1.91 USD (63 pips)
最大连续赢利:
35 (46.68 USD)
最大连续盈利:
46.68 USD (35)
夏普比率:
1.52
交易活动:
14.97%
最大入金加载:
1.85%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
317.37
长期交易:
88 (83.81%)
短期交易:
17 (16.19%)
利润因子:
64.14
预期回报:
1.15 USD
平均利润:
1.28 USD
平均损失:
-0.21 USD
最大连续失误:
2 (-0.38 USD)
最大连续亏损:
-0.38 USD (2)
每月增长:
14.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.38 USD (0.07%)
相对跌幅:
结余:
0.03% (0.16 USD)
净值:
18.71% (100.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.80 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +46.68 USD
最大连续亏损: -0.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.87 × 415
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|2.18 × 22
|
FusionMarkets-Demo
|2.64 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|2.76 × 41
|
ICMarketsSC-Live17
|4.19 × 27
|
ICMarketsSC-Live23
|4.19 × 111
|
Exness-Real24
|4.62 × 215
|
Axi-US09-Live
|5.09 × 22
|
ICMarketsSC-Live10
|5.21 × 237
|
ICMarketsSC-Live07
|6.82 × 22
|
Ava-Real 3
|6.83 × 12
|
Exness-Real
|7.19 × 16
|
Pepperstone-Edge05
|7.63 × 598
|
ICMarketsSC-Live05
|8.13 × 23
|
RoboForex-Pro-2
|8.40 × 5
|
RoboForex-Pro-5
|9.17 × 6
|
STARTRADERINTL-Live2
|10.71 × 21
|
Hankotrade-Live
|12.75 × 73
|
ICMarketsSC-Live09
|14.36 × 111
|
Alpari-Nano
|14.79 × 643
100% Win rate Copytrading Signal – Exclusive for KXTL Community
This signal leverages a proprietary strategy for consistent wins on select pairs, blending trend-following with risk controls for long-term stability.
Access is free but requires KXTL RoboForex setup—without it, compatibility issues cause losses. Join for instructions and perks like 50% cashback and free VPS. Message us to start for free!
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月299 USD
24%
0
0
USD
USD
621
USD
USD
9
100%
105
91%
15%
64.14
1.15
USD
USD
19%
1:500